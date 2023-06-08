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Гражданская война в России: Эксперт объяснил о ситуации в Белгороде

Юлия Куришко
8 июня 2023, 02:40
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В России уже создали несколько карманных армий, отметил Владимир Огрызко.
Гражданская война в России: Эксперт объяснил о ситуации в Белгороде
Россия в шаге от Гражданской войны / коллаж: Главред, фото: Главред, росСМИ

В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, станет ли ситуация в Белгороде началом гражданской войны в России.

"Сейчас многие используют этот термин. И мне кажется, что это до некоторой степени троллинг. Помните, когда после событий на Донбассе в 2014 году российская пропаганда кричала о "гражданской войне" в Украине, когда одна часть страны воюет против другой", - рассказывает Огрызко.

Он также добавил, что сейчас это просто перебрасывается на московскую аудиторию.

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"Так же, как и разговоры о военторгах, где можно купить танки и БТРы. Поэтому это пока еще больше вариант психологической войны, а до Гражданской войны в РФ еще не дошло. Но это вовсе не значит, что до нее не дойдет, особенно учитывая, что в России уже создали несколько карманных армий. А их создают лишь для того, чтобы либо оборонять честно награбленное, либо грабить дальше. А это без стрельбы не обходится", - подчеркнул эксперт.

К концу Владимир Огрызко сказал, что не нужно исключать гражданскую войну в России. Для Украины было бы очень хорошо, если бы это началось как можно скорее.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко-украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Освобождение Белгородщины

Напомним, что легион Свобода России и РДК проводят операцию в Белгородской области для защиты украинцев. Российские ополченцы проводят мероприятия по созданию "полосы безопасности" для защиты украинских граждан, сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Борьба РДК и Легиона Свобода набирает обороты, будут новые походы в Россию. Рейд добровольцев на Белгородщине показал уязвимость границ страны-агрессора России и шаткость режима Путина в Кремле.

Ополченцы России ударили по МВД на Белгородщине и уничтожили технику оккупантов. Российский добровольческий корпус и Легион Свобода России проводят демилитаризацию Белгородской области и уничтожают военную технику российских войск.

Ополченцы прорвались на Белгородщине, серая зона уже почти 10 км2. Войска страны-агрессора России не контролируют пункт пропуска на границе с Украиной на Белгородщине, деятельность ополченцев фиксируют в Новой Таволжанке.

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