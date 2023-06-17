ВСУ проломили оборону РФ и продвинулись на юге: уничтожены пять рот оккупантов

На южном направлении уничтожены и повреждены 88 единиц военной техники противника.

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ВСУ продвинулись вперед на юге / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

На Таврическом направлении активная работа сил обороны продолжается, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

При этом есть успехи и продвижение украинских защитников, написал он в Telegram-канале.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1794 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более пяти рот", — написал он.

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Кроме того, по данным Тарнавского, уничтожены и повреждены 88 единиц военной техники противника. В частности вертолет Ка-52, 11 танков, 20 единиц БМП, 2 БТР, 3 гаубицы 2А65 "Мста-С", гаубица 2А65 "Мста-Б", БпЛА "Zala", БпЛА "Shahed-136", БпЛА "Орлан-10", БМ-21 "Град", РЭБ "Житель", 4 САУ "Акация", САУ "Гвоздика", система залпового огня "Солнцепек".

"Также было уничтожено 5 мест хранения боеприпасов противника", — добавил Тарнавский.

Смотрите видео о продвижении ВСУ на юге:

ВСУ продвинулись на юге / Скриншот

Продвижение ВСУ на юге

Ранее на Таврическом направлении произошло 36 боестолкновений за сутки, потери врага убитыми и ранеными более четырех рот, также уничтожены и повреждены 53 единицы военной техники противника

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) предполагали, что Силы обороны Украины высадились на левом берегу Херсонской области. По их словам, защитники Украины заняли позиции, но непонятно, в каком масштабе и с какой целью.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что пересечение Днепра - очень сложная работа. В условиях проведения ВСУ военных операций следует соблюдать тишину. Хорошие новости будут, но надо дождаться, когда появится возможность озвучивать подобную информацию.

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