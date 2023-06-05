Запад уничтожит Черноморский флот, если Путин рискнет применить ядерку – Самусь

Глава Кремля Путин должен понимать, что возможное применение ядерного оружия обернется инцидентами не только в Белгороде или Москве, сказал Михаил Самусь.

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Запад может сокрушить оккупантов РФ в Украине в случае ядерного удара Путина - Самусь / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Агрессору России нет смысла применить ядерное оружие против Украины, поскольку ПВО ВСУ эффективно сбивает вражеские ракеты. К тому же на Западе четко предупредили Москву, что в случае подобных действий будет уничтожен как минимум Черноморский флот РФ. Путин должен четко понимать последствия, которые при таком развитии событий не ограничатся инцидентами в Белгороде или Москве. Об этом заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

В интервью Главреду он рассказал о том, что России бессмысленно применять ядерное оружие против Украины, поскольку ПВО Воздушных сил ВСУ демонстрирует высокий уровень эффективности в отражении российских ракетных атак.

"Применение ядерного оружия не имеет никакого смысла, когда все ракеты сбиваются. Украинская ПВО сейчас имеет 100-процентную эффективность против "Искандеров" и "Кинжалов". Так какой смысл использовать ядерное оружие, если носители, которые говорили, что они являются "волшебными" инструментами, которые пробивают любое ПВО, на самом деле не могут его пробить?!" – отметил Самусь.

По его словам, еще один аргумент против агрессивного потенциального решения Кремля – ответ Запада, который может, как минимум, уничтожить Черноморский флот РФ.

Кто такой Михаил Самусь Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР). В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express. Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Путин должен понимать, что последствия задействования ядерного оружия не ограничатся инцидентами в Белгороде или Москве.

"Кроме того, Запад, в частности США четко артикулировали Путину последствия от применения ядерного оружия - сразу будет уничтожен Черноморский флот РФ, а дальше США посмотрят, как реагировать. То есть войска, находящиеся на территории Украины, будут сразу уничтожены. Поэтому если Путин хочет поиграть в эту игру, то он может попробовать. Но я думаю, что закончится не Белгородом и беспилотниками посреди дня (намеренно днем, чтобы показать, что Украина это может) по Москве, а гораздо хуже для Путина. Я надеюсь, что он это понимает", - подчеркрунл Михаил Самусь.

Ядерное оружие России в Беларуси

Официальные Москва и Минск 25 мая подписали документ, согласно которому на территории Беларуси будет размещено тактическое ядерное оружие страны-агрессора России.

Кремль будет полностью контролировать ядерное оружие, которое появится в РБ.

В американском Институте изучения войны считают, что размещением ядерного оружия Россия закрепляет свой контроль над Беларусью. При этом специалисты считают, что такой шаг Москвы не приведет к эскалации.

Бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам" Сергей Бульба сказал, что размещение ядерного оружия в РБ – это не военное, а политическое решение.

Таким образом, Путин намерен торговаться с Западом, чтобы в отношении России были частично отменены санкции.

Смотрите видео, в котором Михаил Самусь рассказал о том, как отреагирует Запад, если РФ рискнет применить ядерное оружие:

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