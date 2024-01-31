Целуют землю и рыдают: появилось трогательное видео с возвращением пленных

Из российского плена в Украину вернули 207 человек. Это один из самых больших обменов.
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В Украине сегодня, 31 января, состоялся один из самых больших обменов пленными. Домой вернулись 207 защитников. В Сети появилось трогательное видео с кадрами возвращения воинов.
Наши защитники выходят из автобусов, а на их лицах видно приятный шок. Они могли только догадываться и верить, что в этот раз их привезут в Украину.
Многие защитники очень исхудалые, изнурены. Они падали и целовали землю, плакали от счастья и обнимались. Все они не смогли сдержать эмоций, когда совершали такой долгожданный звонок и слышали голос своих родных. На другом конце связи близкие военных также плакали, ведь их переполняли эмоции, которые накапливались все это время.
видео дня
Смотрите видео с кадрами возвращения украинских военных из плена:
Защитники, стоя с украинскими флагами, все вместе спели гимн Украины. Кто-то даже молился.
Теперь освобожденных из плена украинцев ждут близкие, реабилитация и лечение.
Смотрите видео с кадрами возвращения украинских военных из плена:
Обмен пленными
31 января состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Новый обмен пленными 31 января 2024 Telegram Владимира Зеленского, Дмитрия Лубинца, Андрея Ермака, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными
Из российского плена также вернулся защитник Мариуполя, жену и дочь которого убила российская ракета в Днепре. Младший сержант Захар попал в плен вместе со своей женой Татьяной, когда происходила эвакуация с "Азовстали". Через полгода женщину вернули и она поселилась в Днепре вместе с дочерьми именно в том доме, в котором российская ракета разрушила весь подъезд. Старшая дочь выжила, потому что в этот момент была не в Днепре.