Целуют землю и рыдают: появилось трогательное видео с возвращением пленных

Из российского плена в Украину вернули 207 человек. Это один из самых больших обменов.

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В Украине состоялся обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Украине сегодня, 31 января, состоялся один из самых больших обменов пленными. Домой вернулись 207 защитников. В Сети появилось трогательное видео с кадрами возвращения воинов.

Наши защитники выходят из автобусов, а на их лицах видно приятный шок. Они могли только догадываться и верить, что в этот раз их привезут в Украину.

Многие защитники очень исхудалые, изнурены. Они падали и целовали землю, плакали от счастья и обнимались. Все они не смогли сдержать эмоций, когда совершали такой долгожданный звонок и слышали голос своих родных. На другом конце связи близкие военных также плакали, ведь их переполняли эмоции, которые накапливались все это время.

видео дня

Смотрите видео с кадрами возвращения украинских военных из плена:

В Украине состоялся обмен пленными / фото: скриншот

Защитники, стоя с украинскими флагами, все вместе спели гимн Украины. Кто-то даже молился.

Теперь освобожденных из плена украинцев ждут близкие, реабилитация и лечение.

Смотрите видео с кадрами возвращения украинских военных из плена:

В Украине состоялся обмен пленными / фото: скриншот

Обмен пленными

31 января состоялся большой обмен пленными - домой в Украину вернулись 207 военнопленных. Среди освобожденных из плена украинцев есть много военных, которые защищали Мариуполь, воевали на "Азовстали" и Змеином. Многие освобожденные из плена украинцы имеют тяжелые ранения и болезни.

Из российского плена также вернулся защитник Мариуполя, жену и дочь которого убила российская ракета в Днепре. Младший сержант Захар попал в плен вместе со своей женой Татьяной, когда происходила эвакуация с "Азовстали". Через полгода женщину вернули и она поселилась в Днепре вместе с дочерьми именно в том доме, в котором российская ракета разрушила весь подъезд. Старшая дочь выжила, потому что в этот момент была не в Днепре.

Позже в ГУР заявили, что в Украину не вернули людей из списка на обмен, который сорвался из-за Ил-76. Россияне утверждают, что украинские военнопленные были на этом самолете. Однако пока нет ничего, что могло бы подтвердить это.

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