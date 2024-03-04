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Появилось первое подтверждение применения ВСУ французских AASM в Авдеевке

Яна Ставская
4 марта 2024, 02:37
На эту авиабомбу крепится специальный комплект, который превращает ее в высокоточную.
Появилось первое подтверждение применения ВСУ французских AASM в Авдеевке
ВСУ "сбросили" на оккупантов новые "гостинцы" / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Инстаграм Либеровых

Вооруженные силы Украины нанесли удар по скоплению россиян в районе Авдеевского "коксохима" французскими управляемыми 250-кг авиабомбами AASM Hammer. Это первое зафиксированное применение Украиной этих средств поражения, пишет Clash Report.

На опубликованных изданием кадрах видно, что для корректировки и фиксации удара ВСУ задействовали БПЛА.

Как пишет Defense Express, первое сообщение о намерении Франции передать Украине эти авиабомбы появилось лишь в середине января 2024 года.

видео дня

"Тогда же и заявлялся темп, с которым Париж был готов передавать нам такое вооружение - полсотни управляемых авиабомб в месяц, или 600 единиц в год. Это на самом деле значительный объем, если учесть имеющиеся данные по возможному запасу бомб AASM Hammer в распоряжении вооруженных сил Франции", - отмечают аналитики.

Что такое AASM Hammer

Это аналог американского JDAM, и это также обычная авиабомба, на которую крепится комплект, который превращает это оружие в высокоточное.

Бои за Авдеевку и выход ВСУ

Город Авдеевка в Донецкой области называют "воротами" в оккупированный Россией Донецк. Контроль ВСУ над Авдеевкой не позволял оккупантам использовать Донецк как транспортный узел. Кроме того, Авдеевка стоит на пути от Донецка на Константиновку, Краматорск и Славянск.

Бои за Авдеевку начались в феврале 2022 года. Осенью 2023-го оккупанты с новой силой начали атаковать город - шли ожесточенные бои.

Ночью 17 февраля 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже заявил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

Очевидно, что Россия воспользовалась моментом законодательной неопределенности относительно дальнейшей помощи Украине со стороны США. Ситуацию ухудшало и значительное сокращение боеприпасов у ВСУ, чтобы отражать атаки врага.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба убежден, что если бы не дефицит боеприпасов, украинские силы могли бы и дальше держать оборону Авдеевки, которую РФ не могла захватить за непрерывные четырехмесячные штурмы.

При этом российские оккупанты, хоть и захватили город, но понесли тяжелые потери. Бригадный генерал Тарнавский заявил, что в течение четырех месяцев боев за Авдеевку армия РФ потеряла более 47 тысяч своих солдат.

Заявления Франции относительно Украины и обещания

Во время украинского саммита в Париже 26 февраля французский президент Эммануель Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все" , - заявил Макрон.

Затем он объявил о коалиции для поставки в Украину ракет большой дальности, заявив, что "страны НАТО должны быть готовы к нападению РФ через несколько лет".

"Я отметил, что более или менее все страны, представленные за этим столом, сказали... что общий консенсус заключался в том, что мы должны быть готовы через несколько лет к нападению России на (эти) страны", - сказал президент Франции.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг резко опроверг информацию о возможной отправке войск НАТО в Украину.

"Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы делали это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины", - сказал он.

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