"Капитуляция – это ошибка": новое заявление Парижа об отправке войск в Украину

Эммануэль Макрон продемонстрировал решительность делать больше для помощи Украине, говорит Жан-Ноэль Барро.

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Во Франции прокомментировали вероятность отправки войск в Украину / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

Министр-делегат по европейским делам в МИД Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал ситуацию вокруг заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможности отправки контингента союзников в Украину.

Французский политик говорит, что своим заявлением Макрон продемонстрировал решительность делать больше для помощи Украине в войне с РФ, передает JDD.

По его словам, не обсуждать применение французских возможностей было бы серьезной ошибкой.

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"Борьба украинцев - это также и наша борьба. Сопротивляясь захватчику, они борются за безопасность Европы и Франции, ведь империалистические фантазии Владимира Путина явно не ограничиваются Украиной", - уверен министр-делегат.

При этом он также напомнил, что на встрече с лидерами государств ЕС президент Франции предложил увеличить усилия для удовлетворения потребностей украинского сопротивления.

"Было бы серьезной ошибкой исключить обсуждение наших возможностей. Было бы преступно поддаться духу капитуляции. Наша твердость перед лицом Путина является залогом нашей безопасности", - добавил Барро.

Вооруженные силы Франции Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

Вероятность отправки войск союзников в Украину

Ранее была названа главная причина опасения НАТО отправлять в Украину войска. Украине от НАТО прежде всего нужны технологии, заявили в Сейме Польши.

Как сообщалось, во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

В свою очередб глава МИД Франции Стефан Сежурное отметил, ято войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

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