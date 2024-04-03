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"Путин готов убивать": раскрыт сценарий атаки РФ и большой войны в Европе

Алексей Тесля
3 апреля 2024, 03:00
Боевые действия могут вспыхнуть в середине Европы, не исключает Михаил Самусь.
Самусь, ВС
/ коллаж Главред, фото УНИАН/Александр Синица и ua.depositphotos.com/

Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь прокомментировал вероятность отправки войск союзников в Украину.

Он пояснил в интервью Главреду, что на заявления политиков не стоит обращать особого внимания, потому что если в Европе будет понимание реальной угрозы, то военные, когда разыгрывают несколько сценариев во время военной игры, потом делают выводы и предложения по ее результатам.

"Как правило, эти предложения заключаются в том, чтобы учитывать худший сценарий", - отмечает эксперт.

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При этом он не исключает вариант, когда боевые действия могут вспыхнуть в середине Европы, например, у границ Италии.

"Приведу пример – Балканы от Италии находятся буквально в нескольких десятках метров. И если кто-то мне сейчас скажет, что Россия планирует дестабилизацию Балкан, то сто процентов планирует, и единственное, что может мешать, это какие-то проблемы с профессионализмом их спецслужб, или их агентура недорабатывает с местными политиками в Белграде или Баня-Луке, чтобы они начали какую-то заварушку между Косово и Сербией. Сделать это не составляет никакого труда, и тогда Италия первой скажет, мол, давайте, ребята, вводите контингенты и будем как-то эту проблему решать", - пояснил аналитик.

При этом он убежден в том, что на сегодня все европейские страны находятся под угрозой не только дестабилизации, но и прямого конфликта с Россией.

"Я знаю, что, например, и поляки, и румыны проводят военные игры примерно с 2016-2017 года (а я участвовал в их военных играх), когда стало понятно, что Россия начала готовиться к большой войне. Они создали три армии вокруг Украины, в том числе и на польском направлении и начали полностью доминировать в Черном море. И румыны поняли, что все, надо готовиться. А когда мы говорим об этих странах, а потом говорим о Балканах, так вот уже и Италия", рассказал собеседник.

При этом он уверен в том, что если РФ начнет расшатывать Восточную Европу, то Западной Европе будет очень сложно сохранить стабильность.

"Все слова немцев, итальянцев или администрации Байдена о том, что они не готовы к эскалации, Путина не интересуют – ему их слова до лампочки. Он только радуется, когда говорят о неготовности к эскалации, потому что Путин готов к тому, чтобы убивать, разрушать и достигать новых, как он считает, побед на Европейском континенте", - добавил Самусь.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь – военный эксперт,заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам. (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором журнала Вестник экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что РФ может начать масштабное наступление на одном направлении. ВСУ, похоже, отбили батальонную механизированную атаку РФ вблизи Авдеевки 30 марта. Это была первая подобная атака с начала кампании по захвату Авдеевки.

Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте действительно сложная, но украинские военные не только стоят в обороне, но и каждый день на разных направлениях продвигаются вперед.

Как сообщалось ранее, издание The Economist писало о возможном начале нового масштабного наступления россиян на позиции Сил обороны Украины летом 2024 года.

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