Почему Украина не может получить больше электроэнергии из ЕС: названа причина

Существуют определенные организационные ограничения, которые нужно преодолеть, и европейцы в некоторых вопросах не хотят их преодолевать, говорит Рябцев.

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Почему Украина не может получить больше электроэнергии из ЕС / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Из-за ударов страны-агрессора России по энергетике в Украине введены графики отключения света. Для того, чтобы дефицит электроэнергии был не таким большим, Украина получает электроэнергию из Европы, как помощь. В интервью Главреду директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев рассказал, можно ли увеличить эту цифру помощи.

"Максимум, который мы можем получать каждый час - это 1,7 гигаватта, именно такая максимальная пропускная способность тех воздушных линий электропередач, которыми Украина связана со своими соседями. В отдельные часы такой объем удается реализовать, но не в течение всех суток, потому что существуют различные ограничения, вытекающие из архитектуры сети систем в Европе. То есть мы не можем брать оттуда каждый час 1,7 гигаватта, ведь если мы тянем с одной линии, то меньше становится на другой. Это похоже на сообщающиеся сосуды", - говорит он.

Эксперт отмечает, что существуют определенные организационные ограничения, которые нужно преодолеть, и европейцы в некоторых вопросах не хотят их преодолевать, поскольку тогда они сами остаются без нужного количества электрической энергии.

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"Сейчас их организационные ограничения наши операторы совместно пытаются убирать так, чтобы это не угрожало надежности работы всей системы, и чтобы Украина могла получать больше энергии, чем она получает. Если эта работа завершится успешно до конца года, то мы будем получать не 1,7 гигаватт, а примерно 2 и больше. Но здесь еще непаханое поле работы, которую нужно реализовывать, ведь решение проблемы увеличения импорта зависит не только от украинской стороны", - добавил Рябцев.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, Украина сможет отказаться от отключений электроэнергии для пользователей в осенний период при условии вывода из ремонта 3 энергоблоков АЭС. Об этом интервью Главреду рассказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев.

В среду, 17 июля, в Энергоатоме сообщили, что к энергосети Украины после планового ремонта подключили энергоблок-тысячник. Благодаря оперативным действиям украинских атомщиков возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит украинскую энергосеть.

К тому же, в Украине может увеличиться количество часов со светом. Произойдет это уже в августе. Такой прогноз дала пресс-секретарь Укрэнерго Мария Цатурян.

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