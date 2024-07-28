Часов со светом станет меньше: график отключения электроэнергии на 29 июля

Графики отключения света будут действовать вечером в течение семи часов.

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Графік вимкнення світла на 29 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в понедельник, 29 июля, будут действовать графики почасовых отключений света. Они будут действовать в течение всего вечера. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики будут действовать в период с 16:00 до 23:00. Их введут в объеме одной очереди.

"В другие часы - без ограничений", - говорится в сообщении. видео дня

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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Отключение света в Украине - последние новости

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.

В свою очередь, глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом.

"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сказал Кудрицкий.

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