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Часов со светом станет меньше: график отключения электроэнергии на 29 июля

Ангелина Подвысоцкая
28 июля 2024, 19:24
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Графики отключения света будут действовать вечером в течение семи часов.
свет, отключение света
Графік вимкнення світла на 29 липня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Украине в понедельник, 29 июля, будут действовать графики почасовых отключений света. Они будут действовать в течение всего вечера. Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики будут действовать в период с 16:00 до 23:00. Их введут в объеме одной очереди.

"В другие часы - без ограничений", - говорится в сообщении.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

энергопотребление инфографика
Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по вопросам государственной политики в топливно-энергетическом секторе Геннадий Рябцев отметил, что в Украине в сентябре-октябре отключения света уменьшатся до 4 часов в день. Ситуация может улучшиться уже после перезапуска энергоблока.

В свою очередь, глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом.

"Конечно, есть проблемы с дефицитом, но из хороших новостей: через там пару недель мы ожидаем улучшения ситуации, потому что будет увеличен объем генерации, выйдут из ремонтов некоторые генерирующие мощности, некоторые блоки на электростанциях", - сказал Кудрицкий.

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