Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля

В понедельник, 29 июня, энергетики ослабили ограничения электроэнергии для потребителей. Графики отключений света в Украине начнут действовать на два часа позже. Об этом сообщили в ДТЭК.
"+2 часа со светом", - отметили в сообщении.
По словам компании, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой области графики отключений начнут действовать с 18:00 до 23:00. Ранее графики планировали применять с 16:00.
"Меры ограничения сегодня будут применяться в период вечернего максимума потребления. С 18:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений", - сообщили в Укрэнерго.
В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии в Украине уменьшилось благодаря снижению температуры. По состоянию на 11:00 28 июля уровень потребления был на 2,3% ниже по сравнению с 21 июля.
"Сегодня, 29 июля, по состоянию на 9:30 потребление ниже на 6%, чем в это же время 25 июля (предыдущий период без действия ограничений). Причина - снижение температуры в отдельных областях", - добавили в компании.
Кроме этого, в течение последних двух недель были введены в эксплуатацию два блока АЭС, что увеличило мощность в энергетической системе страны. Энергетики продолжают восстановительные и плановые ремонты для подготовки к зимнему сезону.
Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
Отключение света в Украине - последние новости по теме
Напомним, ранее Укрэнерго сообщило, что 29 июля графики почасовых отключений света будут действовать с 16:00 до 23:00. В остальные часы электроснабжение будет без ограничений.
Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что самый сложный период лета в смысле отключений света уже позади. Ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря спаду температуры и завершению ремонтов энергогенерирующих мощностей. В последующие недели ожидается дальнейшее улучшение, если не будет новых повреждений.
Также в течение зимы в Украине будут работать все 9 атомных энергоблоков. Для уменьшения дефицита энергии специалисты могут увеличить импорт электроэнергии из Европы.
Как сообщал Главред, с 27 июля жителям Киева выключают свет по-новому. Графики отключений сдвинули на один час вперед для всех потребителей.
Читайте также:
- Донецк остался на месяцы без воды из-за отключения света в РФ
- Свет могут вообще не выключать: глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом
- Украина продает свет за границу или нет: в ДТЭК ответили на самый спорный вопрос
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред