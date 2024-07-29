Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля

В Украине уменьшили объем ограничений электроэнергии на несколько часов, сообщили в ДТЭК.

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В Украине изменили графики отключения света на 29 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В понедельник, 29 июня, энергетики ослабили ограничения электроэнергии для потребителей. Графики отключений света в Украине начнут действовать на два часа позже. Об этом сообщили в ДТЭК.

"+2 часа со светом", - отметили в сообщении.

По словам компании, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой области графики отключений начнут действовать с 18:00 до 23:00. Ранее графики планировали применять с 16:00.

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"Меры ограничения сегодня будут применяться в период вечернего максимума потребления. С 18:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений", - сообщили в Укрэнерго.

В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии в Украине уменьшилось благодаря снижению температуры. По состоянию на 11:00 28 июля уровень потребления был на 2,3% ниже по сравнению с 21 июля.

"Сегодня, 29 июля, по состоянию на 9:30 потребление ниже на 6%, чем в это же время 25 июля (предыдущий период без действия ограничений). Причина - снижение температуры в отдельных областях", - добавили в компании.

Кроме этого, в течение последних двух недель были введены в эксплуатацию два блока АЭС, что увеличило мощность в энергетической системе страны. Энергетики продолжают восстановительные и плановые ремонты для подготовки к зимнему сезону.

Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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Напомним, ранее Укрэнерго сообщило, что 29 июля графики почасовых отключений света будут действовать с 16:00 до 23:00. В остальные часы электроснабжение будет без ограничений.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что самый сложный период лета в смысле отключений света уже позади. Ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря спаду температуры и завершению ремонтов энергогенерирующих мощностей. В последующие недели ожидается дальнейшее улучшение, если не будет новых повреждений.

Также в течение зимы в Украине будут работать все 9 атомных энергоблоков. Для уменьшения дефицита энергии специалисты могут увеличить импорт электроэнергии из Европы.

Как сообщал Главред, с 27 июля жителям Киева выключают свет по-новому. Графики отключений сдвинули на один час вперед для всех потребителей.

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