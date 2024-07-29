УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля

Руслана Заклинская
29 июля 2024, 10:32
153
В Украине уменьшили объем ограничений электроэнергии на несколько часов, сообщили в ДТЭК.
Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля
В Украине изменили графики отключения света на 29 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В понедельник, 29 июня, энергетики ослабили ограничения электроэнергии для потребителей. Графики отключений света в Украине начнут действовать на два часа позже. Об этом сообщили в ДТЭК.

"+2 часа со светом", - отметили в сообщении.

По словам компании, в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой области графики отключений начнут действовать с 18:00 до 23:00. Ранее графики планировали применять с 16:00.

видео дня

"Меры ограничения сегодня будут применяться в период вечернего максимума потребления. С 18:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений", - сообщили в Укрэнерго.

В Укрэнерго отметили, что потребление электроэнергии в Украине уменьшилось благодаря снижению температуры. По состоянию на 11:00 28 июля уровень потребления был на 2,3% ниже по сравнению с 21 июля.

"Сегодня, 29 июля, по состоянию на 9:30 потребление ниже на 6%, чем в это же время 25 июля (предыдущий период без действия ограничений). Причина - снижение температуры в отдельных областях", - добавили в компании.

Кроме этого, в течение последних двух недель были введены в эксплуатацию два блока АЭС, что увеличило мощность в энергетической системе страны. Энергетики продолжают восстановительные и плановые ремонты для подготовки к зимнему сезону.

Что известно о ДТЭК?

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее Укрэнерго сообщило, что 29 июля графики почасовых отключений света будут действовать с 16:00 до 23:00. В остальные часы электроснабжение будет без ограничений.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заверил, что самый сложный период лета в смысле отключений света уже позади. Ситуация с электроснабжением улучшилась благодаря спаду температуры и завершению ремонтов энергогенерирующих мощностей. В последующие недели ожидается дальнейшее улучшение, если не будет новых повреждений.

Также в течение зимы в Украине будут работать все 9 атомных энергоблоков. Для уменьшения дефицита энергии специалисты могут увеличить импорт электроэнергии из Европы.

Как сообщал Главред, с 27 июля жителям Киева выключают свет по-новому. Графики отключений сдвинули на один час вперед для всех потребителей.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет ДТЭК отключения света электроэнергия
Реклама

Главное за день

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе: в NYT раскрыли детали

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе: в NYT раскрыли детали

11:18 Украина
Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля

Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля

10:32 Украина
"Не формат ЦУМа": в Киеве охранник ТЦ выгонял посетителей с плакатами о военнопленных

"Не формат ЦУМа": в Киеве охранник ТЦ выгонял посетителей с плакатами о военнопленных

09:51 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 29 июля по 4 августа: Львам - прибыль, Рыбам - перемены 14304

Гороскоп Таро на неделю с 29 июля по 4 августа: Львам - прибыль, Рыбам - перемены

Похолодание накроет всю Украину: где резко снизится температура и будут дожди 5342

Похолодание накроет всю Украину: где резко снизится температура и будут дожди

Ждем хорошие новости для Украины : когда будет завершение войны и возвращение территорий 3783

"Ждем хорошие новости для Украины": когда будет завершение войны и возвращение территорий

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине 3403

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине

Последние новости

11:39

Россияне создают большой котел для ВСУ: военный раскрыл планы врага на фронте

11:21

Позиции переходят из рук в руки: на Харьковщине идут адские бои

11:18

Оккупанты применяют новую тактику против ВСУ на Донбассе: в NYT раскрыли детали

10:48

Китайский гороскоп на завтра 30 июля: Козлам - риск несчастных случаев, Свиньям - любовь

10:32

Света будет больше: в ДТЭК порадовали изменениями в графиках отключений на 29 июля

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:11

Британия дала "зеленый свет": Украина будет определять развертывание Storm Shadow

10:06

Каменских публично обратилась к крестной Алле Кудлай после ее комментария про NK

09:57

"Это - отброс": путинистка Любовь Успенская публично уничтожила Филиппа Киркорова

09:51

"Не формат ЦУМа": в Киеве охранник ТЦ выгонял посетителей с плакатами о военнопленныхВидео

Реклама
09:51

"Наживаются на войне": Эрдоган сделал выпад в адрес Запада из-за Украины

09:41

Китайский гороскоп на август 2024: Тиграм - убытки, Драконам - нереальный успех

09:11

Схватила и затащила: на путиниста Тарзана напали на дискотеке

08:52

Оккупанты продвинулись в четырех населенных пунктах на Донбассе - DeepState

08:42

Около 40 БПЛА атаковали пять областей России: подробности масштабной атаки дронов

08:10

Призрак переговоров или удачный момент для поездок в Китаймнение

08:08

"Просто звезда": Алла Пугачева показала стройные ноги в экстремально коротких шортах

07:45

Пытается создать антизападную коалицию: в ISW объяснили, как Путин использовал День ВМФ

06:49

Обсудили достижение мира в Украине: Блинкен встретился с главой МИД Индии

06:10

Россия опозорилась заявлением про украинских детеймнение

03:30

Только люди с высоким IQ найдут S на картинке за 12 секунд: сложная загадка на внимательность

Реклама
02:40

Почему в СССР переучивали левшей: блогер удивил правдой

02:00

Наталья Могилевская впервые показала своего мужа ВалентинаВидео

01:40

РФ под массированной атакой дронов: ВСУ устроили настоящий блэкаутВидео

01:35

Какой будет Украина через 15 лет: военный дал неожиданный прогноз

28 июля, воскресенье
23:43

РФ потеряет доминирование: когда изменится ситуация на фронте - The Telegraph

23:26

Владимир Остапчук показал первые "фото" малыша, и раскрыл детали беременности

22:55

Абсолютно недееспособны: в ВМФ России огромные потери среди офицеров и сержантов

22:32

Тина Кароль впервые призналась, делала ли она пластические операции

22:18

У Путина не будет выбора: что заставит диктатора отдать территории Украине

21:50

У россиян бешеные потери: Силы обороны мощно влупили по полигону на Луганщине

20:52

Звезда сериала "Перші ластівки" сделал своей девушке предложениеВидео

20:29

В Украину идет похолодание: регионы будут "заливать" грозовые дожди с мощным ветром

19:51

До конца ноября: Зеленский заговорил о подготовке мирного плана

19:24

Часов со светом станет меньше: график отключения электроэнергии на 29 июля

19:10

Что случилось с ЧВК "Вагнер" в Мали?мнение

18:54

Орбан "доигрался": членство Венгрии в ЕС и НАТО поставили под сомнение

18:33

Война закончится и перед Украиной встанут новые сложные задачи - Буданов

17:49

"Ждем хорошие новости для Украины": когда будет завершение войны и возвращение территорий

17:20

Дополнительная тысяча к пенсии: кто может получить выплату

17:19

Спел под звуки обстрелов: Вакарчук показал последствия выступлений на фронтеВидео

Реклама
17:05

F-16 будут в Украине через несколько недель: в WP заявили о мощном усилении ПВО

16:44

Отношения в семье улучшатся: какие пирожки нужно съесть 29 июля - приметы

16:33

Мощный старт: Элина Свитолина одержала победу на Олимпиаде-2024 по теннису

15:34

Никто не выполнил обещаний: командир "Азова" обратился с важным заявлением

15:29

Путин угрожает США из-за размещения ракет в Германии: выдал циничное заявление

15:25

Любовный гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа

14:54

Похолодание накроет всю Украину: где резко снизится температура и будут дожди

14:43

Умер легендарный украинский режиссер "Возвращения Баттерфляй" Олег Фиалко

13:41

Иран и КНДР передают РФ "летальную помощь" против Украины: в ISW назвали угрозы

13:35

Гороскоп Таро на неделю с 29 июля по 4 августа: Львам - прибыль, Рыбам - перемены

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять