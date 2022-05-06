В Броварах запретили деятельность УПЦ Московского патриархата

УПЦ МП - под запретом в Броварах / УНИАН

Решением сессии Броварского городского совета была приостановлена деятельность Украинской Православной Церкви (московского патриархата) на территории общины.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Это означает, что будет установлена охрана объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП и введен особый режим их работы. Под запретом будет проведение собраний, митингов и всех других массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Срок действия запрета – на весь период военного положения.

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Как сообщал Главред, в Северодонецке Луганской области священник Украинской православной церкви Московского патриархата передавал российским оккупантам информацию о дислокации украинских военных.

Напомним, в первые дни войны России против Украины в селе Иванково в Киевской области, рядом с Чернобыльской зоной, российские оккупационные войска расстреляли местного священника отца Максима Козачина.

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