Ракетный удар по Броварам: без света сидят почти сто домов

Почти 100 домов остаются без света из-за ракетного удара по Броварам

Из-за ракетного удара по Броварам до сих пор остаются без электроснабжения 98 многоквартирных домов.

Специалисты продолжают работы по восстановлению, информирует Telegram-канал мэра Броваров Игоря Сапожко.

"По состоянию на 17:00 до сих пор отсутствует электроснабжение в 98-х многоквартирных домах нашего города", - написал Сапожко.

По его словам, речь идет об:

ул. Гагарина - 2 дома,

ул. Героев Небесной Сотни - 7 домов,

ул. Декабристов - 1 дом,

ул. Киевская - 7 домов,

ул. Короленко - 27 домов,

ул. Лесная - 2 дома,

бульв. Независимости - 6 домов,

ул. Симона Петлюры - 25 домов,

ул. Василия Симоненко - 5 домов,

ул. Шолом Алейхема - 3 дома,

ул. Марии Лагуновой - 13 домов.

"Проводятся аварийные переподключения. Сейчас все усилия ремонтных бригад ДТЭК направлены на максимально быстрое возобновление электроснабжения во всем городе", - отметил Сапожко.

Что касается восстановления водоснабжения, по словам мэра, сейчас коммунальные службы продолжают технические ремонтные работы на КНС и водоочистных сооружениях.

"Коммунальщики делают все возможное для того, чтобы восстановить водоснабжение и водоотведение в кратчайшие сроки. Работы продолжаются для максимально быстрого возобновления предоставления коммунальных услуг в городе", - добавил мэр Броваров.

Ракетный удар по Броварам

В воскресенье утром, 17 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Броварам Киевской области.

В результате обстрела в городе были повреждены объекты инфраструктуры, сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Сегодня с самого утра были попадания в ряд инфраструктурных объектов в нашей громаде. Прошу всех сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией и водоснабжением, канализацией", - сказал он.

По словам мэра, городские службы делают все необходимое для того, что восстановить все жизненно важные для города объекты в ближайшее время.

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