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Оккупанты России в начале войны убили священника: что известно о погибшем в Иванково отце Максиме

23 апреля 2022, 12:01

Российские солдаты вытащили батюшку из автомобиля и расстреляли, рассказали местные жители.

Отец Максим был убит российскими войсками в Киевской области / Facebook отца Максима Козачина

В первые дни войны России против Украины в селе Иванково в Киевской области, рядом с Чернобыльской зоной, российские оккупационные войска расстреляли местного священника отца Максима Козачина. Батюшка ехал в церковь на своей старенькой Оке. Они наверняка поняли, что едет священник, но, по словам местных жителей, вытащили отца Максима, который был с иконой, и расстреляли. Машину забрали. Хоронить священника запрещали, несколько дней его тело оставалось на месте убийства. Позже местные жители похоронили его во временной могиле.

В материале Obozrevatel журналисты пишут, что российские оккупанты зашли в село Иванково еще в первые часы войны. Как говорят, уже в 10 утра 24 февраля они на танках въехали в село.

Священника расстреляли и забрали машину

Местный священник Православной церкви Украины Максим Козачина 27 февраля ехал на своей старенькой Оке на службу. Он был облачен в рясу, с ним был крест. Было видно издалека, что едет батюшка. По словам местных, российские оккупанты вытащили священника из автомобиля. Несмотря на то, что он был с иконой, его расстреляли. Машину решили забрать.

Священника несколько дней не давали похоронить. Он лежал на месте убийства. Позже местные жители смогли забрать тело и похоронить во временной могиле.

Отец Максим был родом с Луганщины, служил капелланом

Батюшка родом с Луганской области. В 2014-2015 годах оказался на войне капелланом.

Руководитель 1-го добровольческого мобильного госпитали им. Пирогова Виктория Крамаренко рассказала, что во время войны в Бахмуте он построил небольшую церковь. Но в селе Розважив под Иванковым храм построить не удалось.Читайте такжеДопрашивали, избивали и издевались: капеллан поехал с миссией на остров Змеиный, но попал в плен к РФ

"Он рассказывал, что пока воевал тогда, то в Бахмуте построил небольшую церковь. Мы с ним потом ездили туда, смотрели. А вот в своем селе Розважив под Иванковым достроить церковь так и не смог. Люди почему-то не очень ему помогали, он все делал сам. В результате надорвал спину", - рассказала Виктория.

Священник ПЦУ Максим/ Facebook отца Максима Козачина

"Возьмите меня санитаром"

По словам Виктории, отец Максим был очень скромным, добрым, немногословным человеком и не бессребреником. Налаживать связи или чего-то просить он не умел. Больше слушал людей, был для них священником и психологом. Понимал людей и относился к ним с сочувствием. Много работал и всегда чем-то занимался.

В 2018 году батюшка готов был ехать на фронт даже санитаром. На войну отец Максим поехал как священник, оказывал людям духовную и психологическую помощь.

Священник на войне / Facebook отца Максима Козачина

Читайте такжеВ колонне всегда ехал первым: священник спас из-под обстрелов более 1500 человек в Киевской области"Помню, мы собирались ехать на фронт, проводить медицинский осмотр добровольцев. Был 2018 год, на дворе стоял апрель, было холодно. Я не смогла тогда набрать достаточное количество медиков. Позвонил отец Максим и сказал: "Возьмите меня санитаром". Я тогда ответила ему: "Санитары нам не нужны, а вот духовный отец нужен". Так он поехал с нами. Все 10 дней, что мы работали, было непросто. Холодно, условия тяжелые, мало спали. Но он работал как психолог, разговаривал с людьми, молился. Это было очень важно", - сказала Крамаренко.

Помогал опекать многодетную семью

Отец Максим в Иванково оказывал помощь Виктории в опеке большой семьи Гриненко. Один из взрослых сыновей был тяжело ранен и прикован к постели. Через священника Виктория передавала для него лекарства и посылки.

Священник был другом семьи, они его любили. Позже Виктория основала проект Веселка для детей с инвалидностью. Отец Максим помогал. Был духовным отцом для детей, молился за них.

Священник помогал опекать семью Гриненко / Facebook отца Максима Козачина
Отец Максим помогал детям / Facebook отца Максима Козачина

Известие о гибели отца Максима

Виктория рассказала, что узнала о гибели отца Максима из социальных сетей. Она не поняла, зачем понадобилась его старая машина. Сам батюшка к деньгам не стремился и все отдавал.

"Буквально за день до его гибели я пыталась дозвониться до него и семьи Гриненко. Но тогда уже связи с тем районом не было. Помню, набирала его раз десять. И почему-то постоянно думала о нем. Уже сообщали, что в том районе российские военные. А потом увидела новость о его гибели. Зачем им понадобилась эта старая машина? Максим никогда не имел какой-то прибыли от своего прихода. Напротив, он всегда все отдавал. Поэтому никакой хорошей машины у него не было, да и быть не могло", - подчеркнула медицинский работник.

У отца Максима остались две маленькие дочери и супруга. Жена батюшки преподаватель, она очень хорошо поет в церковном хоре.

Читайте:

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