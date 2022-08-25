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Запорожскую АЭС впервые в истории полностью отключили от электросети - Энергоатом

25 августа 2022, 16:52

Оккупанты повредили три линии связи на Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС, российские военные, оккупанты
Запорожскую АЭС полностью отключили от электросети / коллаж фото УНИАН, Reuters

Российские оккупанты обстреляли территорию Запорожской атомной станции вследствие этого станцию полностью отключили от электросети. Это произошло впервые в истории за все время существования ЗАЭС. Об этом сообщает Энергоатом.

Оккупанты повредили три линии связи. Вследствие этого два работающих энергоблока станции отключили от сети.

"Вследствие этого два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, действия захватчиков повлекли полное отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции. Собственные нужды АЭС в электропитании сейчас обеспечиваются из энергосистемы Украины через линию связи ЗАЭС – Запорожская ТЭС", - говорится в сообщении.

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В настоящее время ведутся пусковые операции по подключению одного из энергоблоков к сети.

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Запорожская АЭС
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