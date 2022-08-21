Оккупанты из Запорожской АЭС попали в реанимацию с признаками лучевой болезни - парамедик

Российских оккупантов госпитализировали с признаками лучевой болезни / Коллаж фото УНИАН

Российских оккупантов из Запорожской атомной электростанции доставили в реанимацию с признаками лучевой болезни. Об этом заявил парамедик Богдан Бондаренко.

То, что военные были госпитализированы еще 31 июля, подтвердило и Минобороны РФ. Однако там утверждают, что у оккупантов обнаружили "органический яд искусственного происхождения". Медик убежден, что симптомы, о которых сообщают в СМИ, могут быть признаком именно лучевой болезни.

"Россияне, конечно, говорят о химическом отравлении, но привезли раненых с атомной станции. Не говоря вообще об уровне доверия к российской информации. Это насчет ботолуксина", – сообщает парамедик.

По данным Бондаренко, примерно в то время оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. После этого украинские специалисты заявляли о возможной утечке радиации. Специалисты "Росатома" эвакуировались со станции в срочном порядке.

Он также напомнил, что подобное наблюдалось в первые месяцы после Чернобыльской катастрофы. Тогда руководство СССР скрывало правду, что нанесло огромный вред миллионам людей.

"Сейчас, пока не поздно, нужно сделать все возможное, чтобы получить правдивую картину ситуации на станции. Надо немедленно демилитаризовать станцию и отдать ее под контроль ООН, МАГАТЭ или другой независимой структуры. Это вопрос выживания. Осознаю уровень возможностей международных организаций, точнее их уровня беспомощности, но другого пока нет", – добавил Бондаренко.

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

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