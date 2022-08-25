Движение сопротивления в День Независимости подняло флаг Украины над Мариуполем

Над Мариуполем 24 августа подняли флаг Украины / Скриншот видео facebook.com/Kuzan.Sergi

В День независимости Украины Движение сопротивления подняло над захваченным Мариуполем украинский флаг. Государственный символ также подняли в поселке Мирное Херсонской области и Балаклее на Харьковщине, которые находятся под временной российской оккупацией. Украинцы продолжают вести борьбу за скорейшее освобождение своей земли.

В среду, 24 августа, на своей странице в социальной сети Facebook видео опубликовал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

На кадрах – флаг Украины над Мариуполем Донецкой области, а также во временно оккупированных Россией Мирном Херсонской области и Балаклее на Харьковщине.

Видео дня

Видеозапись распространило и Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Движение сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны!" – написал Кузан.

Украинцы продолжают бороться с российской оккупацией на захваченных территориях.

"Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также, чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина – здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли", - подчеркнул он в своем сообщении.

Ситуация в Мариуполе

Россия осуществила полномасштабное военное вторжение на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В Мариуполе Донецкой области 25 февраля начались бои. Силы обороны Украины 2 марта оказались в окружении, захватчики взяли город в блокаду.

Мариуполь оказался под контролем войск РФ после 20 мая, когда защитники Азовстали вышли с металлургического комбината. Они попали в плен.

Россия собирается устроить судилище над защитниками Мариуполя. Президент Владимир Зеленский уже предупредил Москву – если она устроит незаконный публичный "суд" над украинскими военными, о каких-либо переговорах с Кремлем не будет идти и речи.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 24 августа сказал, что оккупанты оцепили в городе здание филармонии, где готовят судилище над защитниками Украины. Информации о том, когда российские оккупанты и коллаборанты собираются устраивать судилище, на данный момент нет.

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