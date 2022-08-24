Оцепили здание: советник мэра рассказал, как оккупанты готовят судилище над защитниками Мариуполя

Советник мэра рассказал, как оккупанты готовят судилище над защитниками Мариуполя / коллаж фото Мариупольского горсовета и https://ua.depositphotos.com/

Во временно захваченном российскими агрессорами городе Мариуполь квартале, в котором расположено здание филармонии, где оккупанты готовят судилище над бойцами полка Нацгвардии "Азов", второй день подряд стоит оцепление из солдат. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал об этом в среду, 24 августа.

"Вчера работникам – рабочим в филармонии приказали не выходить на работу. Утром к зданию подъехали три автобуса в сопровождении пяти КАМАЗов с военными. Кто и зачем ‒ пока неизвестно", – сказал Андрющенко.

Как говорит чиновник, в последние дни в Сети паблики, которые подконтрольны оккупантам, сообщали о "минировании" здании филармонии. Якоб там нашли по меньшей мере одну бомбу.

"Эта информация, со ссылкой на мой источник в филармонии, похожа на подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников. Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно. Поэтому обращаем внимание на распространение такой информации и просим огласки СМИ с целью предотвращения каких-либо провокаций российской стороной. Как показывает опыт – они до сих пор боятся публичности. Дата начала судилища остается неизвестной, однако совокупность факторов как то окончание строительных работ, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь свидетельствует о том, что счет может идти если не на часы, то на дни.", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее российские оккупанты цинично планируют провести "трибунал" над украинскими пленными защитниками. Этот "суд" они хотят устроить в Мариуполе прямо на сцене филармонии". Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его данным, произойти это может в День независимости Украины, 24 августа. Но это еще не точная дата, они рассматривают и другие.

Украина откажется от любых переговоров с Россией, если оккупанты устроят незаконный публичный "суд" над защитниками Мариуполя из полка "Азов". Об этом в обращении к народу в ночь на 22 августа заявил президент Владимир Зеленский.

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