УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оцепили здание: советник мэра рассказал, как оккупанты готовят судилище над защитниками Мариуполя

24 августа 2022, 20:00

Как говорит Петр Андрющенко, в последние дни в Сети паблики, которые подконтрольны русским оккупантам, сообщали о "минировании" здании филармонии.

Русская армия, Мариуполь
Советник мэра рассказал, как оккупанты готовят судилище над защитниками Мариуполя / коллаж фото Мариупольского горсовета и https://ua.depositphotos.com/

Во временно захваченном российскими агрессорами городе Мариуполь квартале, в котором расположено здание филармонии, где оккупанты готовят судилище над бойцами полка Нацгвардии "Азов", второй день подряд стоит оцепление из солдат. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал об этом в среду, 24 августа.

"Вчера работникам – рабочим в филармонии приказали не выходить на работу. Утром к зданию подъехали три автобуса в сопровождении пяти КАМАЗов с военными. Кто и зачем ‒ пока неизвестно", – сказал Андрющенко.

Как говорит чиновник, в последние дни в Сети паблики, которые подконтрольны оккупантам, сообщали о "минировании" здании филармонии. Якоб там нашли по меньшей мере одну бомбу.

"Эта информация, со ссылкой на мой источник в филармонии, похожа на подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников. Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно. Поэтому обращаем внимание на распространение такой информации и просим огласки СМИ с целью предотвращения каких-либо провокаций российской стороной. Как показывает опыт – они до сих пор боятся публичности. Дата начала судилища остается неизвестной, однако совокупность факторов как то окончание строительных работ, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь свидетельствует о том, что счет может идти если не на часы, то на дни.", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее российские оккупанты цинично планируют провести "трибунал" над украинскими пленными защитниками. Этот "суд" они хотят устроить в Мариуполе прямо на сцене филармонии". Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его данным, произойти это может в День независимости Украины, 24 августа. Но это еще не точная дата, они рассматривают и другие.

Украина откажется от любых переговоров с Россией, если оккупанты устроят незаконный публичный "суд" над защитниками Мариуполя из полка "Азов". Об этом в обращении к народу в ночь на 22 августа заявил президент Владимир Зеленский.

Другие новости:

новости Мариуполя новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:00

Оцепили здание: советник мэра рассказал, как оккупанты готовят судилище над защитниками Мариуполя

19:47

"Она невинная жертва войны": Папа Римский оскандалился заявлением об убийстве ДугинойВидео

19:44

На Днепропетровщине от российской ракеты погиб мальчик, появилась реакция ЕрмакаВидео

19:24

Бабочки в животе: 3 знака зодиака в сентябре влюбятся без памятиВидео

19:18

Авиация или артиллерия: военный эксперт рассказал, что изменит ситуацию на фронтахВидео

Реклама
19:16

48-летняя супермодель Кейт Мосс показала, как нагишом купается в озере: "Это КосМосс"Видео

19:15

Стоимость свадебных платьев Лопес оценили в несколько миллионов долларов

19:03

Гороскоп на завтра, 25 августа 2022: Тельцам – деньги, Девам – неприятности, Скорпионам – исполнение желанияВидео

18:55

Украинцы могут получить 1500 гривен на продукты: как воспользоваться помощьюВидео

18:53

ПВО и авиационные комплексы: Шмыгаль рассказал, какое вооружение Украина получит от СШАВидео

18:46

"15 лет – спокойно": эксперт пояснил, сколько экономика Украины выдержит в условиях войны

18:31

"Наша страна обязательно победит и сын любит Россию": мать юмориста Реввы топит за оккупантов

18:10

Смертельный номер для Путина и Лукашенко: Касьянов рассказал, чем чревато вторжение Беларуси

18:03

Ермак отправлял мировым лидерам фото детей, убитых оккупантами: хотел увеличить помощь - WPВидео

17:59

Заготовки на зиму: как правильно стерилизовать банки уксусом без кипячения

17:54

Украина потроллила Россию и призвала ее к капитуляцииВидео

17:42

Массовый ракетный удар: в двух областях Украины слышны взрывыВидео

17:34

Новолуние в августе 2022: что поможет привлечь удачу и благополучие

17:33

Британия выделила более 63 млн долларов Украине: все подробностиВидео

17:28

Даниэль Салем рассказал о страхе на передовой и сколько раз попадал под обстрелыВидео

Реклама
17:26

Опасность обстрела на День Независимости: в разведке объяснили, почему нет массированных ударовВидео

17:17

Есть возможность разбогатеть: 5 знаков зодиака в сентябре 2022 сорвут большой кушВидео

16:51

Джонсон тайно приехал в Киев на День Независимости с большим сюрпризом для Украины: подробностиВидео

16:44

В разведке рассказали о возможности вторжения Беларуси в УкраинуВидео

16:41

Яблочко от яблоньки: сын путиниста Сигала собрался на русские хлеба вслед за отцом

16:40

Если бы Украина с 2019 года не готовилась к войне, танки РФ пришли бы в Восточную Европу – ДаниловВидео

16:36

Поздравления Лукашенко с Днем Независимости: о чем подает сигналы белорусский вождьмнение

16:34

Потери РФ превысили уже 80 тыс. оккупантов - Минобороны Британии

16:09

Денис Казанский. На российском ТВ мечтают стереть украинские городаВидеоблоги

16:08

Патриотизм в трусах: Слава Каминская в откровенном бикини поздравила ВСУ с Днем Независимости

15:56

"Ноги тряслись из страха": в Сеть выложили видео с интервью Кузьмы Скрябина о Дне Независимости

15:41

Президент Латвии призвал изолировать от общества русскоговорящихВидео

15:39

"Все началось": стало известно, как Зеленский узнал о полномасштабном вторжении - WPВидео

15:25

В Украине растет негативное отношение к россиянам и белорусам – опросВидео

15:18

Кристину Орбакайте обвиняют в издевательстве над 10-летней внучкой Пугачевой

15:13

Приметы на 25 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

15:12

Младший сержант с позывным "Гаечка" : невероятная история девушки-боевого медика

15:12

Таганрог и Краснодарский край будут Украиной: эксперт назвал условие

14:55

Важное оружие для ВСУ: Байден объявил о новом и самом большом пакете военной помощи УкраинеВидео

14:35

"Он все положил на одну карту": Путин не остановится в войне, он просто хочет передохнуть - ДаниловВидео

Реклама
14:24

Обалденный томатный сок на зиму: 3 превосходно вкусных и простых рецептаВидео

14:17

Абсолютное большинство украинцев за Независимость: 10 лет назад ее поддержали бы лишь 62% - опросВидео

14:15

"Довга доба": в День Независимости Алан Бадоев представил саундтрек к будущей документалкеВидео

14:14

Ярош вышел из моды: в России при обысках у экс-мэра Екатеринбурга нашли "визитку Смешко"

13:48

24 февраля Кремль звонил в Киев и требовал сдаться: Ермак выругался и положил трубку - WPВидео

13:46

Виктор Ющенко в пятый раз стал дедом

13:40

"Придется идти на Москву": Касьянов рассказал, при каких условиях ВСУ закончат войнуВидео

13:37

Украина получит "карманные дроны" для разведки Black Hornet на $9 млн: чем они уникальны

13:31

Украина на День Независимости получит от США грант в 3 млрд долларов – МинфинВидео

13:16

РФ атаковала ракетами Миргород: произошел групповой удар по военной инфраструктуре

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодня
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять