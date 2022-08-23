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Будет поставлена жирная точна: Зеленский предупредил РФ из-за подготовки судилища над украинцами

23 августа 2022, 19:18

Бесчеловечное обращение с пленными защитниками Мариуполя, будет жирной точкой.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

В случае проведения незаконного судилища над защитниками Мариуполя не может быть и речи о переговорах с Россией.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой, бесчеловечное обращение с пленными защитниками Мариуполя, будет жирной точкой.

"Это понятные человеческие условия. Если к нашим пленным будут относиться именно так, как вы сказали, то это не о "красных линиях". О каких переговорах, о чем вообще говорить? На этом – точка. Мне нечего добавить", – сказал глава государства отвечая на вопросы, касающиеся его позиции в случае проведения незаконного судилища над пленными "Азовцами".

Также Владимир Зеленский отметил, что о возможном участии в саммите G20 в ноябре говорить рано.

"Я сказал, при каких условиях мы готовы там быть, и благодарны, что Украину пригласили. И в каком формате – это будет зависеть от многих факторов. Для меня, прежде всего, от того, что будет происходить на полях войны, на фронте", – рассказал президент.

Судилище в Мариуполе

Как сообщал Главред, рооссийские оккупанты цинично планируют провести "трибунал" над украинскими пленными защитниками. Этот "суд" они хотят устроить в Мариуполе прямо на сцене филармонии". Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

По его данным, произойти это может в День независимости Украины, 24 августа. Но это еще не точная дата, они рассматривают и другие.

Украина откажется от любых переговоров с Россией, если оккупанты устроят незаконный публичный "суд" над защитниками Мариуполя из полка "Азов". Об этом в обращении к народу в ночь на 22 августа заявил президент Владимир Зеленский.

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