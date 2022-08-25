Боевые действия такой интенсивности РФ сможет поддерживать полгода - эксперт

Россия сможет еще 4-6 месяцев поддерживать боевые действия в той интенсивности / Коллаж фото sprotyv.info, Генштаб ВСУ

Россия сможет еще 4-6 месяцев поддерживать боевые действия в той интенсивности, которая наблюдается сейчас. Об этом в интервью Главреду сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Россия бросила большие силы против Украины и значительное количество вооружения, особенно артиллерийского. Цифры, которые приводились - 60-70 тысяч выстрелов в сутки из реактивной и ствольной артиллерии в самые горячие периоды войны. И, конечно, что у РФ есть большие склады с боеприпасами, но любые склады, даже самые крупные, обладают способностью уменьшаться, если их интенсивно использовать", — сказал Мусиенко.

Именно по этому, по мнению эксперта, РФ ищет разные способы того, как еще больше запускать мощности ВПК. Оккупантам это не удается сделать, так как действуют санкции, которые ввел Запад.

"Им трудно с технологиями, о современное оружие они постепенно начинают забывать (хотя пропаганда этого не признает), а штампуют вооружения советского образца в меньшем количестве, которое менее эффективно в бою и более уязвимо для вооружения, что получает Украина", — добавил Мусиенко.

К тому же, Украина наносит мощные удары по российским складам, которые находятся на оккупированной территории. Это еще больше уменьшает их способность к ведению боевых действий.

Как сообщал Главред, военный эксперт Петр Черник считает, что предоставление Украине американской авиации может привести к перелому ситуации на войне с Россией. Речь идет о боевых самолетах F-15 или F-16. Если их будет до 30 единиц, это может повлиять на события. Интенсивность боевых действий может снизиться уже текущей осенью. Далее вероятна пауза. Но есть угроза горячей фазы войны уже летом 2023 года.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне России против Украины уже начался. Захватчики уже начали осознавать, что не способны удерживать временно оккупированные украинские территории.

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