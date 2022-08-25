Война в Украине может стихнуть осенью, но уже летом 2023 года грозит горячая фаза – эксперт

Авиация США может помочь Украине в войне с войсками РФ – эксперт / Коллаж УНИАН, ВВС США

Предоставление Украине американской авиации может привести к перелому ситуации на войне с Россией. Речь идет о боевых самолетах F-15 или F-16. Если их будет до 30 единиц, это может повлиять на события. Интенсивность боевых действий может снизиться уже текущей осенью. Далее вероятна пауза. Но есть угроза горячей фазы войны уже летом 2023 года. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что перелом на войне в пользу Украины может произойти в случае, если на вооружении появится американская военная авиация.

"Авиация. Однозначно. Здесь не о чем дискутировать. Я был, есть и буду ярым поклонником всей американской линейки авиации. Такие высококачественные авиационные комплексы General Dynamics, как F-16 или F-15. До 30 машин такого класса могут существенно изменить поле боя ", - считает Черник.

Как полагает эксперт, даже такие штурмовики, как А-10 Thunderbolt, у которых нет аналогов в мире, могут поспособствовать перелому.

Согласно прогнозу Черника, этой осенью интенсивность боев может снизиться, потом ожидается определенная оперативная пауза. Но горячая фаза боевых действий может снова начаться летом 2023 года.

"По моему мнению, к осени эта фаза войны, скорее всего, притихнет по какой-то линии, по которой не смогу спрогнозировать. Потом будет определенная оперативная пауза и итоговая российско-украинская война, которая должна усилить московский империализм", - предполагает эксперт.

Также он добавил, что у России самый большой запас артиллерии во всем мире. Оккупанты располагают практически безлимитным количеством снарядов.

"К сожалению, Россия имеет самый большой запас артиллерии во всем мире. Если США имеют всего одну тысячу артиллерии калибра 155-миллиметров, то в России количество разных классов артиллерии составляет около 4,5 тысяч рабочих стволов. Еще несколько тысяч находятся в "консервации" на складах. Конечно, российская артиллерия не отличается качеством и точностью. Однако это все равно оружие, которое может убивать. Тем более у кафиров практически безлимит снарядов", - подчеркнул Петр Черник.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что Украина не намерена идти на какие-либо уступки России по вопросам территорий. Киев не собирается переносить войну на будущее. Поэтому украинское государство планирует восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах на 1991 год.

В Главном управлении разведки Минобороны считают, что в скором времени на фронте может произойти серьезное обострение. Захватчики пока не готовы вывести свои военные силы с территории Украины, но ВСУ настроены освободить оккупированные РФ земли.

Президент Владимир Зеленский не исключил возможность продолжения переговоров Украины и России. Но для этого россияне должны пойти на условие Киева, которое заключается в выводе российских войск с украинских территорий.

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