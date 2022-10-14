Путина ждут "большие сюрпризы": правозащитник рассказал, как в РФ готовятся к госперевороту

Путина ждут "большие сюрпризы" после возвращения из Казахстана / Фото Reuters

В силовом блоке Кремля готовятся большие кадровые перестановки, которые предусматривают фактическое приближение госпереворота. Как рассказал российский оппозиционный правозащитник Владимир Осечкин, после возвращения из Астаны диктатора Владимира Путина ждут "большие сюрпризы".

На новые должности претендуют сразу три человека, все они - в фаворе президента РФ, пишет Telegram-канал Крымский ветер.

В частности, министром обороны может стать главнокомандующий ВВС РФ Сергей Суровикин, директором ФСБ – руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, а командующим Росгвардией – глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Утверждается, что первый шаг к этому был сделан, когда после взрыва на Крымском мосту Суровикин стал командующим группировкой войск в Украине. А пролоббировали это назначение Кадыров и Пригожин, знакомый с генералом по сирийской кампании", - говорится в сообщении.

По мнению Осечкина, ключевым сигналом к действию стало ЧП на Крымском мосту 8 октября.

"Конечно, по сравнению с Суровикиным Шойгу выглядит нерешительной мямлей. Но вот полагать, что в родном Путину ведомстве сидят отъявленные дураки, которые сложа руки только и ждут "кадрового банкета", было бы наивно. Так или иначе, начало переворота положено", – отметил правозащитник, посоветовав своей аудитории "запасаться попкорном".

Ранее издание Politico писало, что провальная война России в Украине привела к тому, что впервые за два десятилетия оппоненты российского диктатора считают вероятной его отставку. В РФ спорят, кто может заменить Владимира Путина в Кремле. Согласно одному из сценариев, новым лидером РФ может стать премьер-министр Михаил Мишустин.

Шведский эксперт, исследователь России Штефан Хедлунд считает, ч что поражение России в развязанной ею войне в Украине может привести к серьезным последствиям в стране-агрессоре. В том числе к гражданской войне и краху государства. Это два из трех сценариев развития событий. Есть и третий сценарий - сохранение режима Путина с последующей "структурной милитаризацией". При этом каждый из трех сценариев предполагает значительный упадок экономики РФ.

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