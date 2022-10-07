Путин нарвался на критику своего окружения за провалы в войне - Washington Post

Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ / Фото УНИАН, Telegram

Российского президента Владимира Путина начали критиковать в ближайшем окружении из-за откровенных провалов в войне в Украине.

Член ближайшего окружения Владимира Путина в последние недели выразил российскому президенту несогласие с его поведением в войне в Украине, пишет Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

"Эта критика является свидетельством беспорядков внутри российского руководства по поводу ведения войны, которая обернулась катастрофически неудачно для Москвы, заставив Путина в прошлом месяце отдать приказ о мобилизации сотен тысяч военнослужащих в отчаянной попытке компенсировать недавние потери на поле боя", - отмечает издание.

По данным источника, информацию считают достаточно важной и включили в ежедневный брифинг президента Байдена по разведке и передали другим официальным лицам США.

"Недовольство, которое выразил член ближайшего окружения Путина, было связано с неправильным управлением военными усилиями и ошибками, допускаемыми теми, кто проводит военную кампанию", - добавили авторы материала.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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