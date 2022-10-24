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Войскам Путина грозит неизбежное поражение в Херсоне – бывший главком армии Британии

24 октября 2022, 17:52

Оккупанты РФ попытаются выдать свой выход из Херсона в качестве "управляемого вывода войск", считает бывший главнокомандующий войсками Британии Ричард Даннатт.

ВСУ, Херсон
Россия проиграет Украине в битве за Херсон - британский генерал / Минобороны, Суспильне

Страна-агрессор Россия столкнется с неизбежным поражением в битве с ВСУ за Херсон. Российские оккупационные войска в стремлении "сохранить лицо" попытаются выдать свой выход из города за "управляемый уход". Об этом заявил бывший главнокомандующий войсками Британии, генерал Ричард Даннатт.

Как сообщает The Guardian, в интервью Sky News он рассказал о том, что российскую армию ждет неизбежное поражение в сражении с войсками Украины за Херсон. Оккупанты попытаются представить свой выход из города в качестве "управляемого вывода войск".

"Очевидно, что россияне думают попытаться превратить то, что является неизбежным поражением, в своего рода управляемый вывод войск, чтобы с их точки зрения это выглядело менее хаотично", - полагает британский генерал.

Кроме того, Ричад Даннатт также подчеркнул, что Россия намерена уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, поскольку оккупанты проигрывают ВСУ на поле боя.

Ситуация на Херсонщине

Силы обороны Украины продолжают проводить контрнаступательную операцию в Херсонской области. По данным Генерального штаба ВСУ, захваченный Херсон покинула значительная часть населения. Российские оккупационные войска готовятся к уличным боям в Херсоне.

В ходе спецоперации ВСУ на Херсонщине оккупанты РФ сбежали с двух населенных пунктов – Чаривного и Чкалового.

Враг эвакуировал своих офицеров с Берислава. В области участились случаи грабежей и мародерства мирного населения со стороны российских оккупантов.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что войска России в Херсонской области готовятся не к выходу, а к удержанию оккупированного Херсона.

По его словам, у россиян будет два варианта – оставить город или попасть в окружение. Согласно прогнозу Буданова, ВСУ освободят Херсон до конца года.

Смотрите видео ТСН - ВСУ освобождают Херсонскую область, войска РФ подключили к боям мобилизованных

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