Рвался убивать украинцев, несмотря на инвалидность: на Донбассе "самоликвидировался" оккупант Забалуев

Оккупант Александр Забалуев/ Facebook Irakli Komaxidze

В Украине "самоликвидировался" российский оккупант с инвалидностью Александр Забалуев. Захватчик был родом из города Дудинка Красноярского края России.

36-летний оккупант еще с детства имел серьезные проблемы с ногами, однако всё равно хотел стать военным. Об этом сообщает журналист Иракли Комахидзе в Facebook.

Забалуев из-за проблем с ногами плохо ходил. У него была инвалидность 3-й группы. В 19 лет ему сделали операции, после чего он носил аппарат Илизарова.

Когда россиянину было 25 лет, он женился, однако через несколько лет развелся. Родители Забалуева рано умерли и его воспитывала тетя.

Он с детства несмотря на свои проблемы со здоровьем хотел быть военным. В 2014 году он сам купил себе амуницию и отправился в псевдореспублику "ДНР", чтобы воевать против Вооруженных сил Украины на стороне террористов.

Погиб оккупант в конце августа 2022 года, подорвавшись на мине в поселке Опытное Бахмутского района Донецкой области. Но похоронить его смогли только 21 октября в городе Дудинка, где он родился. Отмечается, что его тело только через два месяца удалось доставить родным.

Оккупант Александр Забалуев/ Facebook Irakli Komaxidze

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте заместителя командира вертолетного полка российских вооруженных сил Владимира Стрельченко. Высокопоставленного оккупанта сбили, когда он находился в самолете Ка-52.

Напомним, украинские военные поздним вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе русских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.

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