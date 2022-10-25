Рвался убивать украинцев, несмотря на инвалидность: на Донбассе "самоликвидировался" оккупант Забалуев

Российский захватчик еще с 2014 года воевал на стороне террористов так называемой "ДНР".
В Украине "самоликвидировался" российский оккупант с инвалидностью Александр Забалуев. Захватчик был родом из города Дудинка Красноярского края России.
36-летний оккупант еще с детства имел серьезные проблемы с ногами, однако всё равно хотел стать военным. Об этом сообщает журналист Иракли Комахидзе в Facebook.
Забалуев из-за проблем с ногами плохо ходил. У него была инвалидность 3-й группы. В 19 лет ему сделали операции, после чего он носил аппарат Илизарова.
Когда россиянину было 25 лет, он женился, однако через несколько лет развелся. Родители Забалуева рано умерли и его воспитывала тетя.
Он с детства несмотря на свои проблемы со здоровьем хотел быть военным. В 2014 году он сам купил себе амуницию и отправился в псевдореспублику "ДНР", чтобы воевать против Вооруженных сил Украины на стороне террористов.
Погиб оккупант в конце августа 2022 года, подорвавшись на мине в поселке Опытное Бахмутского района Донецкой области. Но похоронить его смогли только 21 октября в городе Дудинка, где он родился. Отмечается, что его тело только через два месяца удалось доставить родным.
Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали на фронте заместителя командира вертолетного полка российских вооруженных сил Владимира Стрельченко. Высокопоставленного оккупанта сбили, когда он находился в самолете Ка-52.
Напомним, украинские военные поздним вечером 20 октября нанесли удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по переправе русских оккупантов, которую те построили через реку Днепр в Херсоне. Во время удара был уничтожен известный российский пропагандист Олег Клоков.
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