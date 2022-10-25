Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС, в случае взрыва Крым 10-15 лет будет без воды – Данилов

Возникает вопрос, зачем стране-агрессору России Крым, если они рискуют навсегда оставить оккупированный полуостров без воды, сказал Алексей Данилов.
Войска РФ заминировали Каховскую гидроэлектростанцию, применив колоссальное количество взрывчатки. Если оккупанты ее подорвут, захваченный Крым минимум на 10-15 лет останется без воды. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
В интервью Sky News он рассказал о том, что Каховская дамба заминирована российской оккупационной армией с применением "огромного количества взрывчатки". Если оккупанты ее подорвут, Крым будет без воды минимум 10-15 лет, если не навсегда.
По словам чиновника, при таком сценарии возникает вопрос, а зачем захватчикам РФ Крымский полуостров, если они оставят его без воды.
"Поживем-увидим, а если взорвут, то идея с водоснабжением в Крыму пропадет лет на 10-15, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды", - подчеркнул Алексей Данилов.
Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС
Президент Владимир Зеленский 20 октября сделал заявление, согласно которому у Киева есть информация о планах России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам гаранта, российские оккупанты готовят теракт, вследствие которого могут пострадать сотни тысяч человек. В зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, в том числе и город Херсон.
"У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон", - сказал Зеленский.
Эксперты Института изучения войны полагают, что РФ, вероятно, попытается устроить подрыв дамбы Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление с Херсонской области и создать буферную зону в регионе. По версии ISW, захватчиков не интересует вопрос того, что Крым может остаться без воды, поскольку полуостров уже оставался без доступа к каналу с Днепра.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты России заминировали Каховскую дамбу еще в апреле.
По его мнению, если россияне пойдут на сценарий ее подрыва, произойдет экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонской области. Однако, как полагает Буданов, захватчики вряд ли пойдут на такой шаг.
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