УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС, в случае взрыва Крым 10-15 лет будет без воды – Данилов

25 октября 2022, 17:13

Возникает вопрос, зачем стране-агрессору России Крым, если они рискуют навсегда оставить оккупированный полуостров без воды, сказал Алексей Данилов.

Данилов, Каховская ГЭС
Оккупанты России заминировали Каховскую ГЭС огромным количеством взрывчатки - Данилов / Коллаж Википедия, УНИАН

Войска РФ заминировали Каховскую гидроэлектростанцию, применив колоссальное количество взрывчатки. Если оккупанты ее подорвут, захваченный Крым минимум на 10-15 лет останется без воды. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Sky News он рассказал о том, что Каховская дамба заминирована российской оккупационной армией с применением "огромного количества взрывчатки". Если оккупанты ее подорвут, Крым будет без воды минимум 10-15 лет, если не навсегда.

По словам чиновника, при таком сценарии возникает вопрос, а зачем захватчикам РФ Крымский полуостров, если они оставят его без воды.

"Поживем-увидим, а если взорвут, то идея с водоснабжением в Крыму пропадет лет на 10-15, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды", - подчеркнул Алексей Данилов.

Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября сделал заявление, согласно которому у Киева есть информация о планах России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам гаранта, российские оккупанты готовят теракт, вследствие которого могут пострадать сотни тысяч человек. В зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, в том числе и город Херсон.

"У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон", - сказал Зеленский.

Эксперты Института изучения войны полагают, что РФ, вероятно, попытается устроить подрыв дамбы Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление с Херсонской области и создать буферную зону в регионе. По версии ISW, захватчиков не интересует вопрос того, что Крым может остаться без воды, поскольку полуостров уже оставался без доступа к каналу с Днепра.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты России заминировали Каховскую дамбу еще в апреле.

По его мнению, если россияне пойдут на сценарий ее подрыва, произойдет экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонской области. Однако, как полагает Буданов, захватчики вряд ли пойдут на такой шаг.

Другие новости:

СНБО новости Крыма Алексей Данилов война России и Украины Каховская ГЭС
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:26

Заворотнюк вышла замуж: модель держит интригу

17:13

Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС, в случае взрыва Крым 10-15 лет будет без воды – ДаниловВидео

17:08

Час сидел в бомбоубежище: президенту Германии пришлось прятаться во время визита в УкраинуВидео

16:59

Приметы на 26 октября: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы не привлечь неприятностиВидео

16:26

Коридор затмений 25 октября - 8 ноября 2022: кому из знаков зодиака не повезет больше всегоВидео

Реклама
16:19

Неугодные везде: из финского "Голоса" выгнали участницу из-за российского паспорта

16:02

Седокова клянчит у Меладзе песню украинской группы

16:01

"Освободители" расстреляли авто с детьми на Херсонщине: погиб 14-летний парень

15:59

Как почистить лоток для порошка стиральной машины: 4 лучших способа, о которых знают не все

15:47

"Чечня, Татарстан и другие субъекты станут свободными": Данилов объяснил, как Путин приближает распад РФВидео

15:43

Не повезло, не срослось: 5 женских имен, которые приносят несчастья

15:41

Зеленский раскрыл планы по Крыму: Украина вернет полуостров и туда придет ЕвросоюзВидео

15:25

Киркоров ответил Наргиз, которая заматерилась в его адрес

15:13

Провалы оккупантов в Украине подрывают режим Путина – ПономаревВидео

15:11

Максим Галкин подготовился к смерти Аллы Пугачевой: "На мне особая ответственность"

15:11

Кадыров кровожадно захотел уничтожать украинские города: Данилов жестко ответил

14:52

"Пусть отдадут свою землю Путину": Данилов разнес адептов "сделки" с Россией на ЗападеВидео

14:46

Долетался: ВСУ ликвидировали заместителя командира вертолетного полка РФВидео

14:04

Автор песен Лободы судится с российским пропагандистским каналом

13:51

Новым премьером Великобритании официально стал Риши Сунак: как это повлияет на поддержку УкраиныВидео

Реклама
13:32

Пригожин открыто критикует Путина за провалы на войне, его влияние растет - WP

13:31

До фронта не доехал: оккупант из Тувы "самоликвидировался" по дороге в УкраинуВидео

13:05

Погиб защитник Украины, поднимавший украинский флаг над островом ЗмеиныйВидео

13:00

"Фатальный период": астролог спрогнозировала, когда РФ может применить химическое оружиеВидео

12:49

Экс-жена Виталия Кличко Наталья Егорова обнажила хрупкие плечики в открытом платье

12:31

Гороскоп Таро на ноябрь: Весам - плохие новости, Скорпионам - исполнение желания, Стрельцам - радостьВидео

12:09

Ракеты убили его ранним утром: в рядах ВСУ погиб 24-летний боец и звезда автогонок

12:05

Штайнмайер обратился с посланием к украинцам и немцам

11:52

Что вы увидели первым: тест по картинке определит истинный характер

11:46

Владимир Продивус: Голосование IBA о снятии санкций с россиян и белорусов не было прозрачным

11:27

"Металлист" поддержит молодежную академию в Черновцах благодаря партнерству с Favbet, - гендиректор

11:26

Потомок последнего гетмана и 1+1 запускают новый проект для борьбы с российской дезинформациейВидео

11:21

Розовые волосы, талия в кожаном корсете: Мадонна снова взбудоражила фанатовФото

11:06

Красный маникюр неописуемой красоты: 8 впечатляющих вариантов на осень 2022

10:59

У Зеленского предложили обменять президента Мотор Сичи Богуслаева на украинских пленныхВидео

10:32

В США хотят выдать Украине новые системы ПВО - ReutersВидео

10:16

В ДТП погиб популярный американский комедийный актер

10:16

Взрыв у отделения ФСБ: в Мелитополе "бавовна" возле бизнес-центра гауляйтераФотоВидео

10:05

Испытания ядерного оружия в РФ провалились: СМИ выяснили планы КремляВидео

10:02

Гороскоп на сегодня 25 октября 2022: Тельцам – разочарование, Весам – перемены, Козерогам – обман

Реклама
09:48

Легендарный певец Андреа Бочелли забрал себе оглохшего от взрывов в Купянске пса ДжекаВидео

09:46

Успел повоевать один день: на Донбассе уничтожили "добровольца" из российской глушиВидео

09:45

Ведущий "Холостяка" собирается усыновить ребенкаВидео

09:19

Иран может передать России новый вид дронов Meraj-521Видео

09:05

"Москвичам будет гораздо интереснее": экс-депутат Госдумы спрогнозировал "бавовну" в РФВидео

08:56

Как пропагандиста Красовского выгнали из Гестапо за жестокостьмнение

08:35

Застрелили через дверь: появились детали казни оккупантами РФ известного дирижера в ХерсонеВидео

08:27

Президент Германии Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Украину

08:06

ВСУ ударили в расположение "кадыровцев" на Херсонщине: 60 захватчиков ранены, около 40 погибли

07:57

Убийцы украинцев: названы имена наводчиков ракет РФ на дома и гражданские объектыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЗакускиКонсервация на зиму
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять