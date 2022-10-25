Россия заминировала дамбу Каховской ГЭС, в случае взрыва Крым 10-15 лет будет без воды – Данилов

Оккупанты России заминировали Каховскую ГЭС огромным количеством взрывчатки - Данилов / Коллаж Википедия, УНИАН

Войска РФ заминировали Каховскую гидроэлектростанцию, применив колоссальное количество взрывчатки. Если оккупанты ее подорвут, захваченный Крым минимум на 10-15 лет останется без воды. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В интервью Sky News он рассказал о том, что Каховская дамба заминирована российской оккупационной армией с применением "огромного количества взрывчатки". Если оккупанты ее подорвут, Крым будет без воды минимум 10-15 лет, если не навсегда.

По словам чиновника, при таком сценарии возникает вопрос, а зачем захватчикам РФ Крымский полуостров, если они оставят его без воды.

"Поживем-увидим, а если взорвут, то идея с водоснабжением в Крыму пропадет лет на 10-15, а может быть, и навсегда. Тогда возникает вопрос, зачем им Крым, если они собираются оставить его без воды", - подчеркнул Алексей Данилов.

Угроза подрыва Россией Каховской ГЭС

Президент Владимир Зеленский 20 октября сделал заявление, согласно которому у Киева есть информация о планах России по подрыву дамбы Каховской ГЭС. По словам гаранта, российские оккупанты готовят теракт, вследствие которого могут пострадать сотни тысяч человек. В зоне затопления рискуют оказаться 80 населенных пунктов, в том числе и город Херсон.

"У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 млн кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон", - сказал Зеленский.

Эксперты Института изучения войны полагают, что РФ, вероятно, попытается устроить подрыв дамбы Каховской ГЭС, чтобы прикрыть свое отступление с Херсонской области и создать буферную зону в регионе. По версии ISW, захватчиков не интересует вопрос того, что Крым может остаться без воды, поскольку полуостров уже оставался без доступа к каналу с Днепра.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты России заминировали Каховскую дамбу еще в апреле.

По его мнению, если россияне пойдут на сценарий ее подрыва, произойдет экологическая катастрофа. Может затопить левобережье Херсонской области. Однако, как полагает Буданов, захватчики вряд ли пойдут на такой шаг.

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