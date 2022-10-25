Час сидел в бомбоубежище: президенту Германии пришлось прятаться во время визита в Украину

На Черниговщине немецкого президента застала воздушная тревога. Ему пришлось более часа провести в укрытии с местными жителями.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 25 октября, находится с официальным визитом в Украине. Он отправился на север нашего государства, в Черниговскую область.
Однако во время визита его застала воздушная тревога. Из-за угрозы обстрела ракетами со стороны российских оккупантов, президент Германии был вынужден час просидеть в бомбоубежище на Черниговщине. Об этом сообщает немецкое издание ARD.
Издание обнародовало фото Штайнмайера, на котором видно, что он с еще более двумя десятками других людей находится в бомбоубежище.
Однако пока не сообщаются детали пребывания немецкого президента в укрытии.
Визит Штайнмайера в Украину
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 25 октября, прибыл в Киев. В этот день состоится его встреча лидером Украины Владимиром Зеленским.
Этот визит состоялся лишь с третьей попытки. Ранее Украине и Германии не удавалось договориться о приезде немецкого президента.
Сначала он приехал в Киев, а затем отправился в город Корюковка на Черниговщине. Этот город известен фактом массового уничтожения местного населения на оккупированных территориях за весь период Второй мировой войны. В начале марта 1943 года немецкие солдаты убили всех жителей города, а саму Корюковку сожгли.
Штайнмайер во время визита в Украину заявил, что Германия будет поддерживать Украину в военном, политическом, финансовом и гуманитарном плане. Президент ФРГ заявил, что возьмет на себя патронат над сетью городов-побратимов. По его словам ,"чем больше будет партнерства, тем легче будет пережить зиму".
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