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"Оккупанты штурмуют по приказу Путина": в ВСУ назвали самое горячее направление на фронте

25 октября 2022, 19:08

Украинские воины настолько истощили россиян, что оккупанты могут идти в атаку только на одном направлении.

Украинские военные, ВСУ
В ВСУ назвали самое горячее направление на фронте/ 93-я ОМБр Холодный Яр

Российские захватчики больше всего атакуют на Бахмутском направлении. Оккупанты задействовали там различные виды вооружения и перебросили больше всего личного состава.

Об этом рассказал спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона. Он отметил, что именно к этому направлению приковано больше всего внимания российского военного руководства.

"Это сейчас больше всего, где враг атакует нас и пытается продвинуться, где наносится наибольшее поражение всеми системами ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня, авиацией, где сосредоточено больше всего его живой силы и приковано больше всего внимания его руководящих органов", – рассказал Череватый.

Спикер восточной группировки ВСУ отметил, что российский диктатор Владимир Путин поставил перед оккупантами задачу захватить весь Донбасс. Поэтому сейчас они пытаются продвигаться хоть где-нибудь.

Бахмут должен был стать после Лисичанска и Северодонецка логическим продолжением наступления оккупантов на Донбассе. Однако украинские военные очень сильно истощили врага. Поэтому защитникам Украины удается удерживать Бахмут и Авдеевку.

"Главное достижение в том, что вооруженные силы России могут только на одном направлении проявлять активность. Они скованы серьезно нашими силами обороны. Они ежедневно там несут невероятные потери", – отмечает Череватый.

Ранее сообщалось, что в районе Бахмута Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины отбросили российских оккупантов на 2 километра. Ударами ВСУ оккупантов выбили из восточных окраин Бахмута – с позиций на асфальтном заводе. Известно, что оккупантам понадобилось 2 месяца борьбы за эти 2 км, а потеряли они их за 48 часов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что войска РФ заминировали Каховскую гидроэлектростанцию, применив колоссальное количество взрывчатки. Если оккупанты ее взорвут, захваченный Крым минимум на 10-15 лет останется без воды.

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