Оккупантов выбили из-под Бахмута: опубликована карта продвижения ВСУ

Оккупантам РФ понадобилось 2 месяца борьбы за эти 2 км, а потеряли их они за 48 часов.
В районе Бахмута Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины отбросили российских оккупантов на 2 километра.
О продвижении украинской армии на Донбассе сообщается в Twitter-аккаунте Visegrád 24.
Уточняется, что ударами ВСУ оккупантов выбили с восточных окрестностей Бахмута – с позиций на асфальтном заводе.
Также отмечается, что оккупантам понадобилось 2 месяца борьбы за эти 2 км, а потеряли его они за 48 часов.
Ситуация на Донбассе
В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в районе Донбасса.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.
Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области.
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