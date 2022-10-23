Оккупантов выбили из-под Бахмута: опубликована карта продвижения ВСУ

ВСУ продвигаются на Донбассе / 93-я ОМБр Холодный Яр

В районе Бахмута Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины отбросили российских оккупантов на 2 километра.

О продвижении украинской армии на Донбассе сообщается в Twitter-аккаунте Visegrád 24.

Уточняется, что ударами ВСУ оккупантов выбили с восточных окрестностей Бахмута – с позиций на асфальтном заводе.

Также отмечается, что оккупантам понадобилось 2 месяца борьбы за эти 2 км, а потеряли его они за 48 часов.

/ @visegrad24

Ситуация на Донбассе

В разведке Великобритании заявили, что армия Украины продолжает свое наступление в районе Донбасса.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что после освобождения ВСУ Изюма Украина фактически получает огневой контроль над севером Донецкой и Луганской областей. Таким образом, Киев создает более выгодные условия для новой битвы за Донбасс.

Ранее силы обороны Украины освободили два села в Донецкой области.

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