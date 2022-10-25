"Нам нужно пережить зиму": Верещук призвала беженцев до весны не возвращаться в Украину

Украине нужно пережить зиму, а беженцам пока рано возвращаться домой - Верещук / Коллаж УНИАН, Reuters

Украинцам, которые из-за нападения России на Украину вынуждены были покинуть Родину и отправиться за границу, лучше не возвращаться домой до весны из-за атак оккупантов, которые устроили террор гражданского населения. Украинскому государству нужно пережить зиму в сложившихся условиях. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она сказала о том, что беженцам лучше остаться на зиму в тех странах, в которые они уехали. До весны не нужно возвращаться в Украину, чтобы не подвергать риску свою жизнь и здоровье.

Министр отметила, что россияне проигрывают на поле боя и устроили террор против гражданского населения.

"Нам нужно пережить зиму. К сожалению, сети не выдержат. Вы видите, что делает Россия. Они перешли к террору гражданского населения, поскольку не могут воевать с армией, потому что терпят поражение за поражением на поле боя", - подчеркнула Ирина Верещук.

Отключения света в Украине

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее заявил, что Украине нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла. Страна-агрессор наносит удары по объектам критической инфраструктуры, из-за чего складывается сложная обстановка.

"У нас критическая ситуация по всей стране сейчас. У нас зависит один регион от другого... Поэтому нужно готовиться к тому, что как электроэнергия, так и водоснабжение или теплоснабжение (могут быть отключены, - ред.)", - проинформировал чиновник.

В Укрэнерго отмечали, что украинцы прислушались к просьбам экономить потребление электроэнергии, но не во всех регионах.

Специалисты фиксировали повышенный уровень использования электричества в пиковое время – с 7 до 11 утра и с 17 до 23:00.

По этой причине украинцев ждут ограничения на поставки электроэнергии.

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