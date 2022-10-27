Время пришло: Путин появился на публике с синими руками и выпуклыми венами

Путин с синими руками / скриншот

Президент России Владимир Путин 27 октября выступил с диктаторской речью на дискуссионном клубе Валдай.

Президент страны-агрессора опоздал на свое выступление и "напугал" внешним видом.

Пользователи Сети заметили странные изменения во внешности диктатора.

"Что с ним. Вышел белый, как смерть. С синими руками и венами", - пишут пользователи Сети.

Путин рассказал, почему начал войну

Путин в своей речи заявил, что Россия начала войну по якобы трем главным причинам.

Одной из них стало "игнорирование интересов Москвы" в вопросе членства Украины в НАТО.

"Что произошло. Я уже не говорю о расширении НАТО за счет Украины, которое было абсолютно неприемлемо для нас, и все это знали, просто игнорировали наши интересы. Очередная попытка в конце прошлого года в очередной раз провалилась. Нас просто послали подальше и все, сказали, сидите там", - заявил диктатор.

"Второе, что важно. При поддержке западных кураторов представители киевского режима публично отказались от минских соглашений.... Что это для нас означало? Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом", - добавил Путин.

И третьей причиной, по мнению главы страны-агрессора, было решение включить в состав России временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей, поскольку его страна "не могла бросить Донбасс на произвол судьбы".

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