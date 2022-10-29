Оккупантам "перекрывают кислород": ключевая ж/д ветка под контролем ВСУ - Арестович

ВСУ эффективно используют HIMARS на фронте / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

Под огневой контроль Вооруженных сил Украины перешла ключевая железнодорожная ветка, обеспечивающая снабжение оккупационных войск РФ на юге, заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Именно этим объясняет то, что противник пытается перейти в наступлении на Угледарском направлении в Донецкой области, рассказал он в эфире Фейгин LIVE.

Представитель ОП пояснил, что у российских оккупантов большие проблемы с переброской тяжелых военных грузов через Крымский мост.

"Железная дорога идет чуть севернее Мариуполя, условно говоря, Иловайск-Волноваха-Токмак. Она снабжает всю южную группировку - запорожскую и херсонскую. Вся эта железка находится под огневым контролем Вооруженных сил. Правда, дальними, типа HIMARS и дальнобойной артиллерии. Уже под нашим контролем", - добавил Арестович.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

Читайте еще: