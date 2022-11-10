Политический аналитик пояснил, чего хотят добиться враги переговорами с Украиной / https://ua.depositphotos.com и Twitter М.Подоляка

Мотивы россиян в плане мирных переговоров с официальным Киевом предельно просты и прозрачны ‒ Путину и РФ нужна передышка после череды поражений их армии от ВСУ. Такое мнение в интервью Главреду высказал политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

"О чем хотят договориться россияне? Они хотят зафиксировать линию разграничения и сохранить контроль над оккупированными территориями там, где они думают, что могут его сохранять. Соответственно, для нас это не является приемлемым условием - Украина не будет торговать территориями. А то, что русские думают, что они обстрелами и разрушением гражданской инфраструктуры заставят Украину поддаться на это - ложный расчет. Эти моменты уже давно пройдены, и возврата к ним уже не будет", ‒ сказал он.

Возможность переговоров между Украиной и РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее выдвинул РФ условия для начала переговоров с Украиной. Стране-агрессору России придется смириться с тем фактом, что ради мирных переговоров с Украиной, ей нужно будет вернуть все захваченные территории.

Сообщалось, что в США и НАТО не исключают возможности проведения мирных переговоров между Украиной и Россией. Однако они назвали одно условие таких переговоров – сначала Украина должна отвоевать Херсон. Бой за этот областной центр имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал возможность мирных переговоров с российской стороной. Он напомнил о том, что позиция РФ строится на ультиматумах. При этом он категорически отверг ультиматум РФ о признании Украиной поражения и о сдаче территорий.

В украинской разведке сообщали, что страна-агрессор Россия проводит информационную кампанию, которая направлена на то, чтобы заставить международных партнеров усадить Украину за стол переговоров с Россией.

Позже советник председателя ОП Михаил Подоляк объяснил истерику Путина относительно переговоров. Российский диктатор Владимир Путин и его окружение постоянно вспоминают о переговорах с Украиной, потому что ресурсы РФ уже близки к пределу, а Кремль истощен.

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