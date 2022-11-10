Пробили дно: у Лукашенко признали "нацистским" лозунг "Жыве Беларусь!"

Лукашенко признал "нацистским" лозунг "Жыве Беларусь" / Коллаж фото tut.by, скриншот

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и его прихвостни признали якобы "нацистским" лозунг "Жыве Беларусь!". Этот лозунг внесли в список нацистской символики и атрибутики. Об этом сообщает белорусское Радио Свобода.

"Нацистским" теперь считается даже просто ответ на выше указанный лозунг - "Жыве".

У Лукашенко этот бред объяснили тем, что лозунг "30-1 дивизии Ваффен-СС, якобы использовался в антипартизанских операциях". Эта дивизия в большей мере состояла из бывших бойцов частей "Белорусской нацобороны".

Таким образом, в Беларуси теперь запрещено выкрикивать лозунг "Жыве Беларусь!" и отвечать на него с поднятием правой руки с вытянутой ладонью. Стоит отметить, что чаще белорусы используют ответ "Жыве вечна!", но пока неизвестно, считает ли Лукашенко его "нацистским".

Что значит лозунг "Жыве Беларусь!"

В открытых источниках указано, что "Жыве Беларусь!" - патриотический лозунг-девиз, который направлен на побуждение национально-гражданских чувств, на защиту свободы и страны.

Стоит отметить, что в 80-90-х годах прошлого века этот лозунг активно использовался даже в официозе. Но позже он стал символом оппозиции и власти начали преследовать тех, кто его выкрикивал. Таких людей арестовывали, сажали в тюрьмы и в протоколах даже не скрывалось то, за что их осудили. Там писали: "Выкрикивал антигосударственный лозунг "Жыве Беларусь!".

Также известно, что уже во время полномасштабного вторжения России в Украину белорусские добровольцы батальона имени Кастуся Калиновского 25 марта 2022 года принесли присягу, текст которой заканчивался словами "Жыве Беларусь!".

Напомним, недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера, зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

Позже Александр Лукашенко заявил, что якобы не хочет войны. Он также предложил Украине "помочь" дровами и "пожарить шашлыки" вместе с украинцами на границе.

"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвезти к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печь, поджаривать шашлыки", - сказал Лукашенко.

Другие новости: