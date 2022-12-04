"Гарантии безопасности для России": заявление Макрона стало частью информационной операции РФ – ISW

В ISW отмечают, что заявление Макрона стала частью информационной операции РФ/ Reuters, сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости Запада обсудить "гарантии безопасности для России" в случае, если страна-агрессор сядет за стол переговоров. Такое заявление как раз "вписывается" в большую информационную операцию, которую ведет Кремль.

Макрон во время интервью 3 декабря заявил, что Запад якобы должен подумать над тем, как относиться к "гарантиям безопасности" для РФ, если Путин согласится вести переговоры. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Однако такие "гарантии безопасности", которых требует Москва, предусматривают частичный демонтаж НАТО и его возвращение к границам 1997 года. Также Кремль хочет, чтобы Москва имела право вето, если Альянс захочет расшириться в будущем, отмечают аналитики ISW.

Они напомнили, что именно о таких условиях ранее говорил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Требование России в отношении "гарантий безопасности" является частью большей российской информационной операции, в которой НАТО изображается как провокатор вторжения в Украину", – отмечается в отчете ISW.

Заявление Макрона о "гарантиях безопасности для России"

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон прямо заявил – России нужно предоставить гарантии в будущей системе безопасности в Европе (как раз в тот период, когда Кремль вновь начнет мирные переговоры с официальным Киевом). В то же время, политик высказал мнение, что решение о переговорах между РФ и Украиной должен принимать Киев.

Ранее Макрон оскандалился, заявив, что он хочет поговорить по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным. Дело в том, что он считает "директора" России "существующим лидером". Президент Франции собирается поговорить по телефону с российским диктатором уже в ближайшие дни.

Также позже стало известно, что Франция может отказаться передавать Украине оружие в рамках военной помощи. Об этом лично заявил президент Эммануэль Макрон. Он отметил, что боится стать "стороной конфликта" из-за поставок оружия Украине.

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