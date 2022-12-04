Поездка Шойгу в логово Лукашенко: в ISW раскрыли цель визита, связанного с Украиной

Шойгу приехал к Лукашенко, чтобы Беларусь продолжала поддержку войны против Украины / Коллаж скриншот видео Telegram-канал Пул первого

Глава Минобороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу приезжал в Минск, вероятно, для того, чтобы оказать давление на республику Беларусь в ситуации с поддержкой РБ войны России против Украины. Москва заинтересована в "более конструктивном сотрудничестве" с белорусским государством. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что Шойгу проводил встречи с непризнанным "президентом" Беларуси Александром Лукашенко и министром обороны республики Виктором Хрениным для того, чтобы Минск продолжил поддержку оккупационной военной кампании РФ против Украины.

По мнению экспертов, России нужны "более активные и конструктивные контакты" с Беларусью.

"Министры обороны России и Беларуси встретились в Минске, чтобы, вероятно, укрепить двусторонние связи в сфере безопасности между Россией и Беларусью. Вероятно, Шойгу пытался давить на Беларусь, чтобы она продолжила поддержку наступательной кампании России в Украине", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Напомним, в субботу, 3 декабря, состоялся визит министра обороны агрессора России Сергея Шойгу в Минск. Там он встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко и министром обороны республики Хрениным.

Был подписан протокол о внесении изменений в соглашение двух государство о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Лукашенко в войне России против Украины

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко уже принял решение о том, что Минск будет участвовать в войне против Украины, полагает основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азар.

Однако, по мнению Азара, диктатор вряд ли решится вступить в войну уже в ближайшее время. Он будет ждать какой-то победы российских захватчиков на поле боя.

Правозащитник Марк Фейгин заявлял, что директор РФ Путин пытается заставить белорусского диктатора Лукашенко напрямую воевать против Украины. Но Лукашенко не хочет вступать в войну и не уверен в боеспособности своих военных сил.

Сам Лукашенко, в свою очередь, ранее, мол, "призвал" Украину к диалогу с российским агрессором без предварительных условий со стороны Киева. По словам главы РБ, украинское государство, дескать, "совершает ошибку" и должно выдвигать условия якобы "за столом переговоров".

Смотрите видео ТСН - Беларусь оккупирована и не хочет воевать против Украины

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