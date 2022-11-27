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"Может быть сигналом для самого Лукашенко": Фейгин не исключил, что Макея могли убить

27 ноября 2022, 08:51

Фейгин не исключил, что Макей мог стать российской мишенью и быть отравленным химическими веществами, являющимися фирменным стилем РФ.

Макей
"Может быть сигналом для самого Лукашенко": Фейгин не исключил, что Макея могли убить / УНИАН

Российский оппозиционер, юрист Марк Фейгин считает странным факт смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея, который был коммуникатором государства с Западом.

"Сегодня утром я комментировал информацию о том, что Лукашенко грозит смерть за его несговорчивость. И тут вместо него умирает Макей. Снова будут говорить, что мы здесь на ходу придумываем. Мы ничего не придумываем, но это как-то странно. Это как на войне умереть от насморка – очень странно", – высказал мнение оппозиционер "24 каналу".

Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Он также рассказал, что Макей ездил в Европу и пытался быть каким-то буфером между режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и Западом. Министр пытался договориться о каких-то особых условиях для белорусского диктатора.

"Я так понимаю, что Лукашенко ему очень доверял, потому что он занимался очень конфиденциальными и чувствительными темами", — отметил Фейгин.

Он не исключил, что Макей умер не своей смертью.

"Вероятно, он был определенным коммуникатором, который действительно произносил интересный сценарий для Лукашенко под условиями Запада по неучастию в операции с Севера по Украине. Могло ли такое быть? Я этого не исключаю. Значит ли, что Москва была заинтересована в устранении такого доверенного лица Лукашенко, чтобы он просто исчез? Знаете, мы всякое видели, ничему не удивимся", – сказал юрист.

Фейгин не исключил, что Макей мог стать российской мишенью и быть отравленным химическими веществами, являющимися фирменным стилем РФ. Однако истина должна быть установлена ​​с помощью вскрытия и экспертизы.

"Если он действительно был отравлен или облучен, наверное, белорусская сторона должна об этом знать. Сообщит ли она об этом нам – следующий вопрос. Но для самого Лукашенко это может быть сигналом: "Смотри, друг. У нас здесь некоторые люди долго не живут". Допустить такое я могу", – отметил оппозиционер.

Напомним, в Беларуси скоропостижно скончался министр иностранных дел РБ Владимир Макей. Об этом сообщило госагентство БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза. Макей предположительно скончался от инфарктна, вовремя не обратившись за помощью.

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин заявлял, что директор Кремля Владимир Путин пытается заставить Александра Лукашенко напрямую воевать с Украиной. Однако, по словам Фейгина, Лукашенко воевать не хочет и не уверен в боеспособности своей армии.

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Автор: Сергей Кущ
Марк Фейгин новости Беларуси
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