8,5 лет колонии за стрим о Буче: в РФ упекли за решетку оппозиционера Яшина

Его обвинили в распространении "фейков" о российской армии.

Илья Яшин/ Facebook Darya Kornilova

В России за решетку упекли российского оппозиционного политика Илью Яшина. Мещанский суд в Москве приговорил его к 8,5 годам колонии общего режима за стрим о Буче.

Оппозиционера осудили по статье о распространении "фейков" о российской армии. Об этом сообщает российское издание Meduza.

Также Яшину после отбывания наказания запрещено в течение четырех лет пользоваться интернетом.

Осудили оппозиционера из-за стрима, в котором он рассказал о массовых убийствах гражданских в Буче под Киевом во время российской оккупации.

Обвинение утверждало, будто бы Яшин распространял "заведомо ложную информацию", хотя ему "было известно, что РФ принимает меры по поддержанию мира и безопасности".

Яшин находился под арестом с середины июля. Он не признал своей вины в суде.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин признался, что планировал осуществить вооруженное вторжение в Украину еще раньше и объяснил, почему "отложил" это преступное решение. Он сказал, якобы "надеялся на Минские договоренности", но его "обманули".

Также Путин заговорил о возможном завершении войны. По его словам, процесс урегулирования с Украиной будет "непростым и потребует определенного времени". При этом российский диктатор отмечает, якобы "без переговоров не обойтись".

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