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РФ устроит ковровые бомбардировки Украины, если Запад не поможет Киеву - бывший главком сил НАТО

29 ноября 2022, 16:29

Русский диктатор Владимир Путин вполне способен устроить в Украине ковровую бомбардировку - как несколько лет назад в Сирии, считает адмирал Ставридис.

Ставридис, самолет
Путин устроит ковровые бомбардировки Украины - бывший главком сил НАТО Джеймс Ставридис / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Страна-агрессор, Россия, пока что имеет преимущество над Украиной в воздухе, поскольку у русских оккупантов еще есть множество самолетов. Такое мнение в своей колонке для издания Bloomberg высказал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис.

По его мнению, в Кремле считают, что опыт ковровых бомбардировок в Сирии был крайне эффективным. И потому русский диктатор Владимир Путин, похоже, склонен использовать его и в войне против Украины.

В то время как запасы высокоточных ракет у Путина быстро истощаются, говорит Ставридис, у русских все еще есть множество неуправляемых бомб. Поскольку русскому диктатору безразличны сопутствующие потери или гибель мирных жителей, то он будет пытаться убить как можно больше украинцев именно бомбардировками.

По мере того, как реальность путинского подхода становится все более очевидной, страны Запада обязаны увеличивать поддержку украинских сил ПВО, подытожил Старвидис.

Поставки ПВО и ЗРК Украине

Напомним, ранее руководитель Минобороны Алексей Резников сообщал о том, что войска противовоздушной обороны Украины сбивают более половины всех ракет, которые выпускает Россия по нашей территории.

"Хочу сказать, что наши системы ПВО на сегодняшний день уже сбивают 60% воздушных целей. Это касается крылатых и баллистических ракет, а по дронам - намного выше", - отметил Резников.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак ранее заявил, что страны западного мира усилят противовоздушную оборону Украины. По его словам, одним из приоритетов украинского государства является защита городов, гражданской инфраструктуры и построение воздушного щита для страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал украинцев не поддаваться панике и верить в украинскую армию. Залужный сказал, что системы противовоздушной и противоракетной обороны Украины работают эффективно благодаря профессионализму украинских военных и помощи партнеров.

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