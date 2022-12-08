Армия Украины усиливается дронами: за 30 дней войска получили 7 отечественных БПЛА – Резников

Каждый разработчик, у которого есть произведенный беспилотник, может подать заявку в Минобороны на допуск к эксплуатации изделия, сказал Алексей Резников.

Минобороны принимает беспилотники производителей в Украине - Резников / Коллаж Википедия (иллюстративное фото), УНИАН

На баланс Вооруженных сил Украины за последние 30 дней поступило 7 беспилотных летательных аппарата украинского производства. Раньше армия принимала на эксплуатацию 1-2 образца БПЛА в год. Каждый разработчик, который сделал свой беспилотник, может подать заявку в Минобороны и получить допуск к эксплуатации изделия. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что на баланс армии за последний месяц поступило уже 7 дронов отечественного производства. Подать заявку на допуск к эксплуатации изделия может каждый разработчик.

"Для упрощения взаимодействия с производителями создан сайт, где каждый разработчик, у которого есть готовый продукт, может подать заявку в Миноборону на допуск к эксплуатации своего изделия. Официальный допуск к эксплуатации означает, что Минобороны может закупать изделия, а ВСУ ставить их в штат", - отметил министр.

По его словам, если раньше на процедуру уходило целых 1,5-2 года, то теперь все делается быстро. Ведомство рассматривает еще 19 заявок.

"Сегодня она очень быстрая. Главное - чтобы изделие имело ТТХ, нужные для войска. Сейчас на рассмотрении находится еще 19 заявок о допуске к эксплуатации БПЛА украинского производства. Мы планируем принять решение по ним до конца года", - уточнил Резников.

Также он добавил, что благодаря постановлению Кабмина №1097, которое инициировало Минобороны, вопрос поставок оружия значительно упростился.

"Благодаря этому были значительно упрощены процедуры допуска ВВТ к эксплуатации в Вооруженных Силах. Это уже дало значительный эффект, в первую очередь - в сфере БПЛА", - подчеркнул Алексей Резников.

Напомним, журналисты The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники ранее написали, что США отказались от поставок Украине новейших беспилотников Grey Eagle, MQ-1C. В американском Минобороны боятся эскалации войны Москвы против Киева в случае передачи такого вооружения.

"Это лишает Украину современного вооружения, о котором Киев просил в течение многих месяцев. Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников Grey Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России", - подчеркнули в издании.

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Немецкое издание Zeit сообщило, что агрессор Россия с целью усиления на войне против Украины заказала у Ирана сотни дронов-камикадзе и ракет. По данным журналистов, у российских захватчиков острый дефицит снарядов и дронов.

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