"Мир в обмен на территории исключен": война в Украине должна завершиться поражением Путина - Джонсон

У украинцев есть доблесть, необходимая для успеха. Им просто нужно оборудование, считает Борис Джонсон.

"Десятилетия западной апатии побудили хулигана совершить ошибку" - Джонсон / Офис президента

Война в Украине должна закончиться полным и безоговорочным поражением России. Никаких сделок по принципу "территория в обмен на мир" быть не может. Мир должен сделать все, чтобы Украина победила уже в 2023 году. Об этом заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в колонке для The Wall Street Journal.

"Мне все равно, как часто мне придется это повторять: война в Украине может закончиться только с поражением Владимира Путина. Российские силы должны быть отброшены к де-факто границе 24 февраля. Ни Владимир Зеленский, ни украинский народ не могут смириться с другим исходом после пережитой жестокости. Никакой сделки "земля в обмен на мир" не может быть, даже если бы Путин предлагал ее и даже если бы ему можно было доверять, хотя он не заслуживает доверия", – заявил Джонсон.

По мнению экс-премьера Великобритании, война должна завершиться исключительно победой Украины. Вопрос лишь в том, как скоро случится неизбежное. И в интересах всего мира - ускорение падения РФ.

"В интересах всех, в том числе и России, чтобы как можно скорее опустился занавес над злодеяниями Путина. Не в 2025, не в 2024, а в 2023", – убежден Джонсон.

Он также считает, что если Европа не сделает все возможное для завершения войны России в Украине в следующем году, зима 2023-24 годов станет еще тяжелее, чем нынешняя, поскольку через год в Европе закончатся запасы газа, и их сложнее будет пополнять.

"У украинцев есть доблесть, необходимая для успеха. Они это показали. Им просто нужно оборудование", - написал британский политик.

Джонсон призвал предоставить Киеву необходимое оружие. В частности, Украине нужны беспилотные летательные аппараты для обнаружения мест запуска дронов и ракет, а также зенитные ракеты для их уничтожения.

"У дронов такие же двигатели, как у скутеров Vespa, поэтому самолеты, чтобы сбить их, не обязательно должны быть быстрыми. Как сказал мне один украинец, "Spitfire подойдут". Мы больше не производим Spitfire (британские истребители времен Второй мировой, - ред.) в Великобритании, но во многих странах есть самолеты, которые справятся с этой задачей", – заявил Джонсон.

Также он акцентировал на необходимости предоставления Украине систем большой дальности, которые позволят уничтожать российские ракетоносители.

Также экс-премьер-министр Британии заявил, что страх Запада перед "русским медведем" - это "полная чепуха". Они уверен, что Кремль не решится на использование ядерного оружия.

"Путин знает, что он не может использовать ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения. Он знает последствия. Правда в том, что он - тот, кто боится эскалации (…) Десятилетия западной апатии и нерешительности в отношении статуса Украины побудили хулигана совершить ошибку. Запад искупил эту неудачу ошеломляющей демонстрацией согласованности и единства с февраля. Мы должны быть сильнее и смелее", – резюмировал Джонсон.

Как сообщал Главред, британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники, писало, что бывший британский премьер Борис Джонсон на данный момент занят новой организацией, которая должна будет поддерживать Украину в восстановлении после финала украино-российской войны.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран Большой семерки презентовал формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта инициатива ранее была представлена Зеленским во время онлайн-выступления на саммите G20 на Бали в ноябре.

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