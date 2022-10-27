Джонсон станет во главе проекта "план Маршалла" по восстановлению Украины – The Telegraph / коллаж УНИАН

Бывший британский премьер Борис Джонсон на данный момент занят новой организацией, которая должна будет поддерживать Украину заниматься ее восстановлением после финала украино-российской войны. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на источники, близкие к Джонсону.

Один из его друзей уже прямо называет такой проект "планом Маршалла" для Украины [так назывался план финансовой поддержки странами Запада стран Европы, разоренных Второй мировой войной ‒ Главред]. Якобы Джонсон намеревается "привлечь множество денег" от частных меценатов.

Другой источник подтвердил, что Джонсон лично займется разработкой планом восстановления экономики Украины после войны с Россией.

"Он работает над большим проектом, связанным с Украиной, который будет касаться реконструкции", – сказал источник.

Как говорят британские эксперты, на именно на такое новое направление деятельности Джонсона недавно намекал новый премьер Британии Риши Сунак.

"Я искренне надеюсь, что он будет продолжать вносить вклад в общественную жизнь дома и за рубежом", – сказал он.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность.

"Я считаю, что мне многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время", - отметил экс-чиновник.

Вместо него премьером Британии стал бывший министр финансов - Риши Сунак.

Сунак осуждает политику российского диктатора Владимира Путина и его варварскую войну против Украины. Ранее он призвал не пускать Путина на саммит G20. Также Сунак заявлял, что в случае назначения его на должность премьер-министра его первой поездкой будет поездка в Киев.

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