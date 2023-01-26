Запад усилит мощь ВСУ 100 танками Leopard: в Польше назвали сроки передачи своих боевых машин

Польша собирается предоставить Украине 14 единиц современных немецких танков Leopard, сказал заместитель министра обороны страны Войцех Скуркевич.

Польша ведет переговоры с союзниками, чтобы Украина получила больше танков Leopard / Коллаж Bundeswehr, УНИАН

Страны-союзники Украины на первом этапе намерены поставить Киеву около 100 танков Leopard. Польша готова передать 14 современных боевых машин уже в течении нескольких недель. Об этом заявил заместитель министра обороны Войцех Скуркевич.

Как сообщает Dziennik Gazeta Prawna, он рассказал о том, что Варшава должна передать Киеву свои танки Leopard в течение нескольких недель. За этот период времени завершится подготовка экипажей украинских солдат.

"Как только украинцы пройдут обучение, мы будем готовы передать танки украинской стороне", - отметил Скуркевич.

Также замминистра сказал, что Польша ведет диалог с союзниками по "танковой коалиции", чтобы Украине было предоставлено больше танков Leopard. По его словам, в Европе на данный момент есть больше 2 тысяч немецких танков. Варшава рассчитывает на передачу Украине около 100 Leopard уже на первом этапе.

"Мы рассчитываем, что на первом этапе нам удастся собрать как минимум бригаду, около 100 Leopard, которые мы сможем совместно передать украинской стороне", - подчеркнул Войцех Скуркевич.

Украина получит танки Leopard 2

Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января сделал заявление о том, что немецкое правительство приняло решение о поставках Украине танков Leopard 2.

При этом Берлин разрешит странам, у которых есть немецкие танки Leopard, передать их Украине.

Согласно данным немецкого издания Spiegel, Запад даст Украине около 80 танков Leopard. Речь идет о двух танковых батальонах по 40 единиц техники.

Министр обороны Германии Борис Писториус уточнил, что Украина получит танки Leopard 2 примерно через 3 месяца. Берлин отправит Киеву два батальона боевых машин. Первая партия – 14 единиц Leopard 2A6 – должны быстро подготовить для их поставки украинскому государству

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