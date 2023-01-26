"Мы действуем неожиданно": в ВСУ рассказали о тактике военных возле Кременной

Украинские военные контрнаступают в направлении Кременной, однако оккупантам пока удается подтягивать резервы.

ВСУ наступают в направлении Кременной / Коллаж фото 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Радио Свобода

Украинские военные успешно контрнаступают в Луганской области и приблизились к Кременной. Успехи ВСУ заметили даже в США. Защитники продолжают удерживать инициативу благодаря своей тактике. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Однако оккупанты боятся потерять контроль над городом, поэтому укрепили свои позиции и успели подтянуть силы. Но им не удается удержаться, ведь украинские военные наносят точные удары и разрушают логистические цепочки РФ.

"Они формировали там оккупационные корпуса, обрабатывали население. Когда у ВСУ появляются силы и средства, достаточно резервов, мы действуем быстро, организованно и неожиданно для врага. В отличие от РФ мы не играем в авантюры и жалеем людей", - сказал Череватый.

Россияне даже пытаются атаковать ВСУ. Эти попытки были заметны в районе Червонопоповки. Однако украинские защитники отбили атаки врага и те отошли с потерями.

Война в Луганской области

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай ранее заявил, что оккупанты РФ собрали на Луганщине около 30 тысяч своих войск.

Захватчики постоянно обстреливают освобожденные ВСУ населенные пункты.

Гайдай говорил, что ВСУ наступают в направлении Кременной и Сватово. Украинские войска постепенно освобождают свои земли.

Однако, по мнению Гайдая, стремительного наступления там не будет, поскольку враг сумел там серьезно укрепиться. Также чиновник заявил о тяжелых боях в Белогоровке, по которой оккупанты наносят массированные удары.

Кроме того, Гайдай рассказал, что на направление Сватово-Кременная оккупационные войска России перебросили свои резервы – оккупанты там "проседают". Россияне там укрепились и позарывались, как во времена Вьетнамской войны.

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