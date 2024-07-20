Главное - добежать до позиций хоть кому-то: Жорин о новой тактике РФ на Харьковщине

На некоторых участках такая тактика сработала из-за количества людей и интенсивности, говорит Жорин.

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Жорин рассказал о новой тактике РФ на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Российские оккупанты пытаются штурмовать украинских воинов в Харьковской области. Для этого враг активно задействует пехоту. Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram.

По его словам, армия страны-агрессора России сейчас пополняет свои подразделения в Харьковской области "чем-то вроде стрелковых батальонов". Это пехота, которая иногда выполняет штурмовые задачи.

"Например, подразделению передают батальон пехотинцев и по очереди волнами отправляют на штурмовые задачи. Главное - добежать до определенных позиций хоть кому-то, и сидеть там пока кто-то не прибежит", - отметил Жорин. видео дня

Он добавил, что на некоторых участках такая тактика сработала из-за количества людей и интенсивности. Но большинство такой пехоты уничтожили украинские защитники.

"В том числе большой процент потерь у них из-за запрета на оказание медицинской помощи. Чтобы не отвлекались от основных задач", - подчеркнул Жорин.

Кто такой Максим Жорин Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины выбили российских оккупантов из населенного пункта Сотницкий Казачок на Харьковщине.

По словам Жорина, армия страны-агрессора России пыталась давить в районе Боровой на Харьковщине, применяя для этого дивизию. Однако в результате успешных действий украинских защитников бригада была полностью разбита.

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко сообщил, что Силы обороны Украины имеют тактическую инициативу в боях на Харьковщине и могут развить это в тактический успех.

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