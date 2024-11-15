КНДР готовится массово изготавливать дроны: в Reuters сказали, как Путин помог Ким Чен Ыну

Кратко:
- Ким Чен Ын приказал наладить в КНДР массовое производство дронов
- Соответствующие технологии КНДР могла получить от страны-агрессора России
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын принял участие в испытаниях дронов-камикадзе в КНДР и отдал приказ начать массовое производство таких беспилотников.
Об этом говорится в материале Reuters. В издании отметили: не исключено, что соответствующие технологии КНДР получила от страны-агрессора России.
Издание отметило, что Ким Чен Ын лично руководил испытаниями дронов-камикадзе. Также он отдал приказ на массовое производство таких беспилотных летательных аппаратов, отметив, что поскольку на фронте все шире применяют дроны, это требует срочного обновления военной теории.
Также в издании отметили, что это уже не впервые в Северной Корее проводят испытания дронов-камикадзе. В частности, под руководством диктатора Ким Чен Ына их проводили в начале этого года. И поскольку в то время происходило быстрое развитие военного сотрудничества с Россией, это "вызвало сомнения относительно того, получал ли Пхеньян техническую помощь от Москвы для их разработки".
"Ким Чен Ын подчеркнул необходимость как можно раньше построить систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству", - отмечалось в сообщении государственного информационного агентства KCNA.
Диктатор КНДР сказал, что в мире растет конкуренция вокруг применения дронов в боевых действиях. Он отметил, что это свидетельствует о том, что беспилотники существенно влияют на ситуацию на поле боя.
Войска КНДР в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что солдаты КНДР добровольно пошли на смерть, воюя против Украины - WSJ раскрыло причины. Основная мотивация бойцов, которые отправляются в Россию, заключается в беспрекословной преданности режиму.
Также ранее Главред сообщал, что США впервые подтвердили участие войск КНДР в боях против Украины. Военные КНДР начали участвовать в боевых действиях против украинских подразделений в Курской области, отметили в Госдепе США.
Напомним, в Сеуле раскрыли детали боевых действий военных КНДР против армии Украины. Северокорейские солдаты, отправленные в Россию, переместились в Курскую область.
Читайте также:
- Налетят метели, будет много снега: в Украине ударит похолодание - стали известны даты
- Путин может развалить НАТО за 24 часа, Трамп будет беречь РФ: Жданов озадачил заявлением
- Симпатия Трампа к Путину: в США хотят вместе с РФ противостоять Китаю - Жданов
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред