КНДР готовится массово изготавливать дроны: в Reuters сказали, как Путин помог Ким Чен Ыну

Ким Чен Ын приказал наладить в КНДР массовое производство дронов после усиления сотрудничества с РФ.

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Ким Чен Ын приказал наладить в КНДР массовое производство дронов после усиления сотрудничества с РФ/ коллаж: Главред, фото: скрин, depositphotos.com/ua

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Ким Чен Ын приказал наладить в КНДР массовое производство дронов

Соответствующие технологии КНДР могла получить от страны-агрессора России

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын принял участие в испытаниях дронов-камикадзе в КНДР и отдал приказ начать массовое производство таких беспилотников.

Об этом говорится в материале Reuters. В издании отметили: не исключено, что соответствующие технологии КНДР получила от страны-агрессора России.

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Издание отметило, что Ким Чен Ын лично руководил испытаниями дронов-камикадзе. Также он отдал приказ на массовое производство таких беспилотных летательных аппаратов, отметив, что поскольку на фронте все шире применяют дроны, это требует срочного обновления военной теории.

Также в издании отметили, что это уже не впервые в Северной Корее проводят испытания дронов-камикадзе. В частности, под руководством диктатора Ким Чен Ына их проводили в начале этого года. И поскольку в то время происходило быстрое развитие военного сотрудничества с Россией, это "вызвало сомнения относительно того, получал ли Пхеньян техническую помощь от Москвы для их разработки".

"Ким Чен Ын подчеркнул необходимость как можно раньше построить систему серийного производства и перейти к полномасштабному массовому производству", - отмечалось в сообщении государственного информационного агентства KCNA.

Диктатор КНДР сказал, что в мире растет конкуренция вокруг применения дронов в боевых действиях. Он отметил, что это свидетельствует о том, что беспилотники существенно влияют на ситуацию на поле боя.

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