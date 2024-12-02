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Предоставление Украине Taurus: в Германии начали обсуждение, лед может тронуться

Анна Косик
2 декабря 2024, 19:25
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Несмотря на то, что дискуссия по ракетам Taurus все еще продолжается, Германия не ослабляет военную помощь Украине.
Шольц, Таурус
Дальнобойность ракет - одна из причин, почему Германия до сих пор не передала их Украине / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, wikimedia.org

Что сказал Шольц:

  • В Германии рассматривают возможность предоставления Украине Taurus
  • Германия способна оснастить шесть бригад ВСУ

Немецкий канцлер Олаф Шольц в течение месяцев отрицал возможность предоставления Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Однако сейчас в Германии активно дискутируют о передаче отдельных систем.

Об этом Шольц сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 2 декабря. Немецкий политик подчеркнул, что несмотря на обсуждение общая поддержка Украины не уменьшается.

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"По отдельным системам мы дискутируем предоставлять их или нет. Это касается как дальности, так и того, кто может запрограммировать их", - пояснил он.

Ракета Taurus
Ракета Taurus / Инфографика: Главред

Канцлер также отметил, что по предварительным расчетам, до 2026 года Германия могла бы обеспечить шесть украинских бригад при условии такой же военной поддержки.

Визит Шольца в Киев - что известно

Напомним, Главред писал, что канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Украину, который стал вторым с начала полномасштабной войны.

Впоследствии стало известно, что Германия передаст Украине новый экстренный пакет военной помощи. Этот пакет должен помочь Украине в зимний период. Шольц также сообщил, что Украина уже получила от Германии пять полных комплексов систем IRIS-T, три установки "Patriot" и более 50 зенитных установок "Гепард".

Также сообщалось, что во время пресс-конференции с Шольцом президент Зеленский заявил, что санкционная и дипломатическая изоляция ослабляют позиции российского диктатора Владимира Путина, а разговоры лидеров других стран с ним не добавляют силы Украине.

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Кто такой Олаф Шольц?

Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия.

19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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