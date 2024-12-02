'Хотят забрать лидерство': Зеленский сделал заявление относительно звонков Путину

Переговоры иностранных лидеров с российским диктатором Путиным не укрепляют Украину, а способствуют признанию президента РФ, считает Зеленский.

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Зеленский сделал заявление о звонке Шольца к Путину / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

Украина знала о намерении Шольца позвонить Путину

Звонки Путину не укрепляют Украину

Санкционная и дипломатическая изоляция ослабляют позиции российского диктатора Владимира Путина, а разговоры лидеров других стран с ним не добавляют силы Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом в Киеве, передает "РБК-Украина".

Зеленский также отметил, что был проинформирован о предстоящем звонке Шольца Путину и выразил канцлеру свою позицию по этому поводу.

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"После одного разговора идет второй, третий, пятый разговор, потому что иногда люди хотят забрать лидерство к себе. И я считаю, что в этом может быть просто потом такая, скажем, волна признания фактически Путина. Я считаю, что это не укрепляет Украину. Это по моему мнению. Но, как я и сказал, у нас с Германией гораздо больше общего, чем есть разногласия", - отметил Зеленский.

Переговоры Путина и Шольца - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, 15 ноября канцлер Германии Олаф Шольц провел часовой телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.

Этот шаг вызвал волну критики со стороны немецкой оппозиции. Как сообщает Tagesschau, депутат от блока ХДС/ХСС Юрген Гардт заявил, что такие переговоры могут быть восприняты Путиным как "проявление слабости, а не силы".

Критика в адрес Шольца прозвучала и на международной арене. Премьер-министр Польши Дональд Туск, вероятно комментируя этот диалог, отметил тщетность попыток договориться с кремлевским диктатором. Он указал, что очередная атака России на Украину в ночь на 17 ноября подтвердила неэффективность подобных телефонных контактов.

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Кто такой Олаф Шольц? Олаф Шольц - немецкий политик и государственный деятель, член Социал-демократической партии, Федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года, пишет Википедия. 19 мая 2022 года Олаф Шольц заявил, что вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре - невозможно, несмотря на чрезвычайные условия, обусловленные вторжением РФ в Украину, но одновременно отметил, что блок должен найти быстрые и прагматичные решения помочь Украине. В то же время, 16 июня Шольц сообщил, что Германия поддерживает предоставление Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

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