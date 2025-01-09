Без шансов для РФ: что заставит Путина подписать мир - Зеленский раскрыл рецепт

Ключевые тезисы Зеленского:
- Агрессора РФ к миру необходимо принудить
- Развертывание контингентов партнеров поможет завершить войну
Размещение иностранного контингента в Украине станет одним из лучших инструментов для принуждения России к миру. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время заседания в формате "Рамштайн".
Глава нашего государства отметил, что с такой инициативой ранее уже выступала Франция.
"Мы все понимаем - сегодня цели Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину - и всех нас сломать, и вас тоже. Поэтому наша цель найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру. Считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов", - сказал Президент.
Также он добавил, он услышал сигнал поддержки по этому поводу от Великобритании.
"Мы должны быть смелыми, и мы должны предложить действительно сильные инструменты", - подытожил он.
Заседание Рамштайн - ключевые новости
Напомним, как сообщал Главред, сегодня, 9 января в Германии состоялась 25-я встреча в формате "Рамштайн".
Во время своего выступления президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал завершение войны в 2025 году. По его словам, делается все возможное, чтобы война завершилась достойно для Украины уже в этом году.
Кроме этого, США объявили о пакете помощи на $500 млн для Украины, что включает в себя дополнительные ракеты для ПВО, снаряды и ракеты класса "воздух-земля". Указано, что он будет последним во времена администрации президента США Джо Байдена.
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Что такое встречи в формате "Рамштайн"?
Встречи в формате "Рамштайн" - это серия дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира, которые состоялись с целью синхронизации и ускорения предоставления военного оружия Украине для противостояния российскому полномасштабному вторжению и обсуждения вопросов поддержки Украины после окончания войны.
Хотя эти встречи проходят в разных местах, за ними закрепилось название по месту проведения первой - она проходила на базе Воздушных сил США "Рамштайн" в немецком городе Рамштайн-Мизенбах, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Встречи проходят в рамках "Контактной группы по вопросам обороны Украины".
В апреле 2024 года Министерство обороны сообщило о создании формата "Рамштайн 2.0", который переходит от индивидуальных решений к коалиционному формату с помощью Офиса поддержки коалиций, пишет Википедия.
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