Положительный сигнал: Подоляк о переносе визита представителя Трампа в Украину

Ключевые тезисы:
- Перенос Келлогом визита в Украину является положительным сигналом
- Надо искать инструменты существенного влияния на РФ
То, что спецпредставитель Трампа по вопросам урегулирования войны Кит Келлог перенес свой визит в Европу и в частности Украину - является положительным сигналом. Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью каналу "Мы-Украина".
По его словам, у переходной администрации Трампа есть уже глубинное понимание природы этой войны.
"Это позитивный сигнал. У переходной администрации Трампа есть уже глубинное понимание природы этой войны, глубинное понимание мотивов РФ. Глубинное понимание того, что Россию попросить о чем-то, и она будет адекватно реагировать - невозможно. Надо искать инструменты существенного влияния на РФ", - подчеркнул он.
Подоляк также добавил, что решение Кита Келлога отложить визит в Украину свидетельствует, что "переходная администрация погружается в информацию от разведок и аналитических центров, чтобы более рельефно представить, что это за война".
Визит Кэллога в Украину - что известно
Напомним, как сообщал Главред, Кит Келлог, которого избранный президентом США Дональд Трамп видит на посту спецпредставителя по вопросам Украины и России, в январе 2025 года должен был посетить Киев.
Однако, 7 января стало известно, что Келлог отложил свой ознакомительный визит в Киев и другие европейские столицы. Ожидается, что поездка Кэллога состоится уже после инаугурации Трампа, а не в начале января, как планировалось ранее.
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что визит генерала Келлога для Украины очень важен, поэтому он уверен, что эта встреча в свое время состоится.
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Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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