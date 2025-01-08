Положительный сигнал: Подоляк о переносе визита представителя Трампа в Украину

У переходной администрации Трампа есть уже глубинное понимание природы этой войны.

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Визит Келлога в Украину / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Перенос Келлогом визита в Украину является положительным сигналом

Надо искать инструменты существенного влияния на РФ

То, что спецпредставитель Трампа по вопросам урегулирования войны Кит Келлог перенес свой визит в Европу и в частности Украину - является положительным сигналом. Об этом заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью каналу "Мы-Украина".

По его словам, у переходной администрации Трампа есть уже глубинное понимание природы этой войны.

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"Это позитивный сигнал. У переходной администрации Трампа есть уже глубинное понимание природы этой войны, глубинное понимание мотивов РФ. Глубинное понимание того, что Россию попросить о чем-то, и она будет адекватно реагировать - невозможно. Надо искать инструменты существенного влияния на РФ", - подчеркнул он.

Подоляк также добавил, что решение Кита Келлога отложить визит в Украину свидетельствует, что "переходная администрация погружается в информацию от разведок и аналитических центров, чтобы более рельефно представить, что это за война".

Визит Кэллога в Украину - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Кит Келлог, которого избранный президентом США Дональд Трамп видит на посту спецпредставителя по вопросам Украины и России, в январе 2025 года должен был посетить Киев.

Однако, 7 января стало известно, что Келлог отложил свой ознакомительный визит в Киев и другие европейские столицы. Ожидается, что поездка Кэллога состоится уже после инаугурации Трампа, а не в начале января, как планировалось ранее.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что визит генерала Келлога для Украины очень важен, поэтому он уверен, что эта встреча в свое время состоится.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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