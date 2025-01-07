Интервью Трампа и 2 сценария для РФ на 2025 год: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 7 января по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 7 января / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Спецпредставитель Трампа по Украине отложил свой визит в Киев - Reuters

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп видит на посту спецпредставителя по вопросам Украины и России, отложил свой ознакомительный визит в Киев и другие европейские столицы. Ожидается, что поездка Келлога состоится уже после инаугурации Трампа, а не в начале января, как планировалось ранее.

О том, что визит Кэллога отложен, написало издание Reuters со ссылкой сразу на четыре источника. Теперь ожидается, что Кэллог посетит Украину после вступления Трампа в должность, хотя дата пока не определена.

видео дня

Армия РФ оккупировала три села в Харьковской области и на Донбассе - Deep State

Российские военные оккупировали село Лозовая в Изюмском районе Харьковской области, а также населенные пункты Ивановка и Шевченко в Донецкой области. Об этом в ночь на 7 января сообщили аналитики мониторингового проекта DeepState.

"Враг оккупировал Лозовую и пытается продвинуться к Новой Кругляковке", - говорится в сообщении.

ВСУ прорываются в Курской области: аналитики проанализировали наступление Украины

Силы обороны Украины достигли новых тактических успехов на территории Курской области РФ. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 января, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись вперед в южном Бердине, центральной части Русского Поперечного и центральной части Новосотницкого (все к северо-востоку от Суджи).

Украина послала сигнал Трампу: СМИ раскрыли детали атаки в Курской области

Новые наступательные действия Сил обороны Украины в Курской области могут быть сигналом новоизбранному президенту США Дональду Трампу о том, что Киев необходимо поддержать. Вторая возможная цель - использование этих территорий для размена в рамках переговоров с агрессором Россией. До 20 января могут быть новые сюрпризы.

Когда закончится война: боец ВСУ сделал прогноз

В ближайшее время война в Украине вряд ли будет остановлена. Агрессору России прекращение огня пока не нужно. Посадить Москву за стол переговоров можно только в случае нанесения врагу тотальных потерь на поле боя. Об этом заявил главный сержант БпЛА 109 батальона ВСУ Егор Фирсов.

В эфире Еспресо он рассказал о том, что россияне затягивают время и не настроены на мирный процесс.

Какой рейтинг у Зеленского и сколько украинцев ему доверяют - опрос

В декабре 2024-го президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев, не доверяли 39%. Остальные 9% со своим отношением к главе государства не определились. Между октябрем и декабрем прошлого года фиксировался рост неопределенности в плане отношения к Зеленскому. Об этом говорится в результатах исследования Киевского международного института социологии.

Согласно данным опроса КМИС, баланс доверия-недоверия к президенту остается положительным.

Китайский "подгон" для "Шахедов": почему он не поможет режиму Путина в войне

Китайские антенны спутниковой навигации, которые были найдены в дронах Shahed, используемых армией агрессора России, вероятно, будут применяться в таких БПЛА на постоянной основе. Впрочем, оснований для серьезного беспокойства нет - образцы антенн получены, а эффективность радиоэлектронной борьбы будет по-прежнему на высоком уровне. Об этом заявил заместитель директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

В интервью Главреду он рассказал о том, что тип CRPA антенн спутниковой навигации (китайских), вероятно, в дальнейшем будет использоваться в таких дронах, как Shahed, на постоянной основе.

Не могли поверить даже в США: F-16 уничтожил 6 ракет РФ за один вылет

Украинский пилот впервые в истории на F-16 сбил 6 крылатых ракет за один боевой вылет. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в Facebook.

По его словам, историческая операция произошла во время массированной атаки 13 декабря 2024 года.

Визит автора "мирного плана" Трампа в Киев: в МИД сделали заявление

Визит специального представителя команды избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киев состоится в свое время. Команды договариваются о деталях его визита. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Визит генерала Келлога для нас очень важен, и я уверен, что эта встреча в свое время состоится. Мы находимся в контакте, чтобы четко определить временные рамки для проведения встречи", - цитирует главу МИД Укринформ.

Ударит весенняя температура: в каких областях Украины будет +14 градусов

Погода в Украине в среду, 8 января, будет с плюсовыми температурами воздуха. Столбики термометров в течение дня будут колебаться в пределах +4...+9 градусов.

На западе местами будет до +9...+11 градусов, в центральных областях +7...+12, а в южной части ожидается почти весенняя температура - от +9 до +14 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Что будет с тарифами на свет в Украине: нардеп объяснил ситуацию

Пока что нет предпосылок для повышения тарифов на электроэнергию в Украине. Власти расширили категории граждан, которые могут получить электричество по льготному тарифу. Об этом заявил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Сергей Нагорняк.

Как сообщает пресс-служба Рады, он рассказал о том, что продажа электроэнергии частным и государственным компаниям сейчас позволяет покрывать себестоимость и получать прибыль.

Аналитики заявили об оккупации Лозовой на Харьковщине: в ВСУ рассказали правду

7 января аналитики DeepState опубликовали информацию об оккупации армией страны-агрессора России населенного пункта Лозовая, что в Харьковской области. Однако официально эта информация не подтвердилась.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию в городе в рамках телемарафона. По его словам, "информация с мест противоположная".

РФ прибегает к хитрости, чтобы обойти ПВО Киева во время ударов дронами - эксперт

Российские оккупанты во время атаки дронами по Киеву прибегают к хитрости, чтобы обойти противовоздушную оборону. Захватчики для этого активно меняют высоту пролета беспилотников, а также маршруты, по которым они движутся.

Некоторым дронам в последнее время удавалось прорваться и нанесли удары по центру столицы. Об этом сказал заместитель директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью Главреду.

Скандал в 155-й бригаде: командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал на ситуацию

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-майор Михаил Драпатий, прокомментировал ситуацию вокруг 155-й отдельной механизированной бригады "Анна Киевская", которая проходила учения во Франции. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

В эфире телемарафона он отметил, что некоторые из обнародованных скандальных фактов относительно этой бригады действительно имели место.

ВСУ "разнесли" командный пункт российских морпехов на Курщине: подробности

Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил страны-агрессора России в Курской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что удар был нанесен во вторник, 7 января.

Поможет дальнобойное оружие: эксперт назвал лучший способ противодействия дронам РФ

Самым эффективным способом, которым Украина может противодействовать ударам дронами - это бить дальнобойным оружием по производственным мощностям страны-агрессора России.

Таким образом можно лишить РФ возможности масштабировать производство. Такое мнение высказал заместитель директора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью Главреду.

Новый максимум: в британской разведке назвали худший месяц для РФ на фронте

Российская армия понесла рекордные потери в декабре, что стало наибольшим показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Как отмечает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, эти потери вызваны преимущественно пехотными атаками и в ближайшее время не уменьшатся. Об этом сообщается в соцсети X.

В МИД сделали заявление и раскрыли мирный план Украины

Мирный план Украины заключается в том, чтобы Россия ушла с украинских территорий и оставила страну в покое. Киев не согласится на "мир" в представлениях Москвы. Запад должен заставить Кремль пойти на справедливый мир. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Как сообщает пресс-служба МИД, он рассказал о том, что Украина ничем не мешает безопасности России, тогда как само российское государство представляет угрозу для мира.

В США назвали возможные сроки заключения мирного соглашения между Украиной и РФ

Во время предвыборной кампании и после после победы на президентских выборах в США Дональд Трамп часто говорил, что окончание войны в Украине будет для него и его команды одним из приоритетов.

Роберт Кларк, сотрудник американского мозгового центра Yorktown Institute рассказал Sky News, что хоть Трамп и обещал достичь мира за 24 часа, на самом деле соответствующее соглашение между Украиной и Россией скорее всего будет заключено до Пасхи.

В РФ больше не верят в победу в войне: в СВР назвали 2 сценария на 2025 год

В отличие от официальной риторики Кремля, российские экспертные круги не считают победу РФ или военное поражение Украины базовыми сценариями для 2025 года. Об этом говорится в ежегодном докладе Российской академии наук "Россия и мир: 2025", на который ссылается Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что для реализации "победного" сценария Москве в этом году нужны значительные дополнительные ресурсы, большие организационные усилия и благоприятные внешние условия.

Вероятно, являются гражданами Украины: ВСУ взяли в плен 101 военного РФ из Крыма

В украинский плен попал по меньшей мере 101 российский военный из временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства президента Украины в АР Крым.

"Подтверждено взятие в плен по меньшей мере 101 военнослужащего РФ из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Трамп заявил, что надеется остановить войну в Украине за полгода

Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время общения с прессой в Мар-а-Лаго во вторник, 7 января, заявил, что война страны-агрессора России и Украины сейчас "гораздо сложнее" и может приобрести дальнейшую эскалацию. Об этом пишет CNN.

"Эта война может стать намного хуже, чем сейчас", - отметил он.

"Могу понять чувства РФ": Трамп удивил заявлением о вступлении Украины в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО, поэтому он может понять чувства страны-агрессора России. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции, передает "Европейская правда".

В частности, он в очередной раз возложил ответственность за начало полномасштабного вторжения России в Украину на администрацию Байдена.

Ситуация со 155-й отдельной механизированной бригадой "Анна Киевская" оказалась сложнее, чем это ранее утверждал журналист Юрий Бутусов. Он заявлял, что бригада была неподобающе укомплектована, а во время учений во Франции десятки военных самовольно оставили службу. Об этом в комментарии "Суспільному" сообщила Соломия Бобровская, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также народный депутат от фракции "Голос".

Мокрый снег и мощный ветер: синоптики назвали дату ощутимого похолодания

Погода в Украине 8 января будет очень теплой, но местами снежной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях объявили 3 уровень опасности. Из-за метелей и оттепели могут сойти снежные лавины.

Избили и силой запихнули в бус: Лубинец отреагировал на скандал с ТЦК во Львове

В сети распространили видео, на котором, вероятно, работники военкомата применяют физическую силу к гражданину, пытаясь его запихнуть в машину. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на этот инцидент.

Конец войны и "тайная сделка" между США и Россией: главное из интервью Трампа

В резиденции Мар-а-Лаго состоялась первая пресс-конференция Дональда Трампа после официального признания его победы на президентских выборах.

Во время своего выступления Трамп затронул ключевые вопросы международной политики, среди которых расходы стран-членов НАТО на оборону, перспектива вступления Украины в Альянс, его возможные встречи с президентом России Владимиром Путиным и окончание войны в Украине.

Главред собрал главные заявления Трампа, касающиеся Украины.

Оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле Временки: в прокуратуре сделали заявление

Донецкая областная прокуратура установила вероятные российские подразделения, которые расстреляли двух украинских военнопленных возле Временки в Донецкой области 3 января.

Расследование осложняется из-за активных боевых действий на месте преступления. Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в эфире "Суспільне.Студія".

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